Westliche Staaten fordern NGO-Zugang zu Gaza - Deutschland nicht dabei
Die humanitäre Lage in Gaza ist aufgrund der israelischen Angriffe und Totalblockade verheerend. „Vor unseren Augen breitet sich eine Hungersnot aus“, heißt es in einer Erklärung von EU-Vertretern und 26 Außenministern. Berlin bleibt außen vor.
Israel continues to block aid to Gaza. / AA
13. August 2025

Angesichts der humanitären Krise machen Vertreterinnen und Vertreter von 26 westlichen Staaten und der EU-Kommission Druck auf Israel, Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen zuzulassen. „Alle Grenzübergänge und Routen müssen genutzt werden, um eine Flut von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von drei EU-Kommissarinnen - darunter EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas - sowie den Außenministerinnen und Außenministern der meisten EU-Länder und von Australien, Kanada, Island, Japan, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien. Deutschland ist nicht dabei.

„Vor unseren Augen breitet sich eine Hungersnot aus“, heißt es in der Erklärung. Es seien jetzt dringende Maßnahmen notwendig, um sie zu stoppen. Gebraucht würden unter anderem Nahrung, Unterkünfte, Treibstoff, sauberes Wasser und Medikamente. Außerdem müssten Zivilisten und Helfer an den Verteilungsstellen geschützt werden.

Die israelische Regierung müsse den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und humanitären Akteuren sofort und dauerhaft Zugang zu dem abgeriegelten palästinensischen Gebiet ermöglichen, forderten die Vertreterinnen und Vertreter weiter. 

Nach palästinensischen Angaben starben bisher mindestens 227 Menschen in Gaza an Hunger und Mangelernährung – davon 103 Minderjährige. Denn Israel behindert weiterhin Hilfsorganisationen bei der Einfuhr von Lebensmitteln. Auch die Trinkwasserversorgung ist größtenteils zusammengebrochen.


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
