Die Weltbank will nach einer 14-jährigen Pause ihre Aktivitäten in Syrien wieder aufnehmen, nachdem Saudi-Arabien und Katar die ausstehenden Schulden des Landes beglichen haben. Die beiden Länder hätten in dieser Woche die Schulden Syriens in Höhe von 15,5 Millionen Dollar (rund 14 Millionen Euro) bezahlt, was die Wiederaufnahme der Aktivitäten in Syrien ermögliche, hieß es in einer Erklärung der Institution mit Sitz in Washington am Freitag.

„Nach Jahren des Konflikts ist Syrien auf einem Weg der Erholung und Entwicklung“, erklärte die Weltbank. Sie teilte mit, dass das erste Projekt mit der syrischen Regierung auf eine verbesserte Stromversorgung abzielen werde.

Mit den neuen Aktivitäten wolle die Weltbank den dringenden Bedürfnissen des Landes begegnen und in seine langfristige Entwicklung investieren, erklärte die internationale Finanzinstitution. „Dies wird dabei helfen, das Land und die Region zu stabilisieren“, hieß es weiter.

Die Weltbank hatte ihre Aktivitäten in Syrien mit dem Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 beendet. Nachdem der langjährige Machthaber Baschar al-Assad Anfang Dezember von einer unter der Führung von Hajat Tahrir al-Scham (HTS) stehenden Rebellenallianz und mit ihr verbündeten Gruppen gestürzt worden war, haben westliche Staaten ihre Beziehungen zu Damaskus wieder aufgenommen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien verkündet. Das US-Finanzministerium erklärte, der Schritt könne dazu beitragen, die Wirtschaft, den Finanzsektor und die Infrastruktur Syriens wieder aufzubauen und das Land „auf den Pfad einer strahlenden, prosperierenden und stabilen Zukunft“ zu bringen.