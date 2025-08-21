TÜRKİYE
“El plan de Israel para someter a toda Gaza a su control militar es inaceptable”, advierte Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, mantuvieron una llamada telefónica en la que abordaron las relaciones bilaterales, así como diversos asuntos regionales y globales.
Erdogan señaló que es satisfactorio ver cómo la asociación entre Türkiye y Países Bajos se fortalece. / AA
21 de agosto de 2025

El plan del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de someter a toda Gaza a su control militar es inaceptable, alertó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. 

Durante una llamada telefónica con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, este miércoles, los líderes abordaron las relaciones entre Türkiye y Países Bajos, así como asuntos regionales y globales, según una publicación de la Dirección de Comunicaciones turca en la red social NSosyal.

Erdogan señaló que es satisfactorio ver cómo la asociación entre Türkiye y Países Bajos se fortalece, y aseguró que continuarán tomando medidas para ampliar la cooperación entre ambos países, en particular en la industria de defensa.

El mandatario añadió, además, que Türkiye trabaja por una paz justa y duradera para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y que, como anfitrión del Proceso de Estambul, seguirá con sus esfuerzos en ese sentido.

Llamado a 60.000 reservistas israelíes

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aprobó este miércoles un plan para la ocupación de Ciudad de Gaza y autorizó la convocatoria de unos 60.000 reservistas.

Según informó el diario Yedioth Ahronoth, la movilización de las tropas comenzará el 2 de septiembre, y el plan de ocupación será discutido en el gabinete en los próximos días.

Este paso se enmarca en la decisión adoptada el 8 de agosto, cuando el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para reocupar el enclave palestino de manera gradual, comenzando por Ciudad de Gaza.

Sin embargo, el plan ha sido fuertemente criticado y rechazado a nivel internacional.


FUENTE:TRT Español y agencias
