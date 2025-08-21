El plan del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de someter a toda Gaza a su control militar es inaceptable, alertó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Durante una llamada telefónica con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, este miércoles, los líderes abordaron las relaciones entre Türkiye y Países Bajos, así como asuntos regionales y globales, según una publicación de la Dirección de Comunicaciones turca en la red social NSosyal .

Erdogan señaló que es satisfactorio ver cómo la asociación entre Türkiye y Países Bajos se fortalece, y aseguró que continuarán tomando medidas para ampliar la cooperación entre ambos países, en particular en la industria de defensa.

El mandatario añadió, además, que Türkiye trabaja por una paz justa y duradera para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y que, como anfitrión del Proceso de Estambul, seguirá con sus esfuerzos en ese sentido.

