Con cada nuevo amanecer, la tragedia en Gaza se profundiza. Mediante el bloqueo de la ayuda humanitaria, Israel ha convertido el hambre en un arma, y sus víctimas más indefensas son los niños. Hospitales saturados reciben a diario a menores, muchos bebés, al borde de la muerte, mientras sus familias luchan en vano por salvarlos.

Uno de esos casos fue Roa Mashi. El cadáver de esta niña, de dos años y medio, yacía sobre una mesa en el Hospital Nasser de Gaza. Sus brazos y su caja torácica eran esqueléticos, sus ojos hundidos en el cráneo. No tenía enfermedades previas y se fue consumiendo durante meses, mientras su familia luchaba por encontrar alimentos y medicamentos para ella. Así lo señalan los médicos que intentaron salvarla en diálogo con la agencia de noticias AP.

Roa fue, de hecho, una de cuatro niñas fallecidas por desnutrición llevadas al Nasser las últimas dos semanas, según los médicos. Su madre, Fatma Mashi, recordó que el año pasado notó que Roa perdía peso, pero pensó que era parte del crecimiento. Cuando la llevaron al hospital en octubre, la niña ya estaba gravemente desnutrida y sin enfermedades previas, señaló al-Farra.

La situación se agravó por los desplazamientos constantes de la familia debido a operaciones israelíes, que interrumpieron su tratamiento y redujeron sus comidas a una al día, a menudo solo macarrones hervidos. Hace dos semanas se trasladaron a los campamentos de Al-Mawasi, donde el deterioro del estado de salud de la niña se aceleró.

Su familia mostró a AP una fotografía del cuerpo de Roa en el hospital, verificada por el médico que recibió sus restos.

Días después de su muerte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este domingo a medios locales : “No hay hambre. No hubo hambre. Hubo escasez, y ciertamente no hubo una política de hambruna”.

Mientras la hambruna provoca indignación internacional y las imágenes no dan lugar a dudas de la catástrofe humanitaria, Netanyahu insiste en que los reportes son “mentiras” promovidas por el grupo de resistencia palestino Hamás.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, advirtió esta semana que la hambruna y la desnutrición en Gaza han alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó la ofensiva. La propia ONU afirma que en julio casi 12.000 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda —incluidos más de 2.500 con desnutrición grave, el nivel más peligroso—. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que las cifras probablemente sean mucho peores.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que la hambruna ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio del conflicto. Hasta el 13 de agosto, las autoridades sanitarias registraron 235 muertes relacionadas con la desnutrición, 106 de ellas niños.

Sin medicinas y suplementos con nutrientes, los niños enfrentan la muerte





Durante dos meses, Israel mantuvo un completo bloqueo de comida, medicinas y suministros.

En las últimas dos semanas, se ha permitido la entrada a Gaza de tres veces más alimentos que desde finales de mayo. Aunque eso está muy lejos de ser suficiente.

Si bien un mejor acceso a los alimentos podría beneficiar a gran parte de la población de Gaza, “no ayudará a los niños con desnutrición grave”, señaló en diálogo con AP Alex DeWaal, director ejecutivo de la World Peace Foundation en la Universidad de Tufts, con más de 40 años de experiencia en temas de hambrunas y ayuda humanitaria.

DeWaal explicó que, en casos de desnutrición severa, los micronutrientes vitales se agotan y las funciones corporales se deterioran. Alimentar directamente a una persona en ese estado puede provocar el llamado “síndrome de realimentación”, con riesgo de convulsiones, coma o muerte. El tratamiento requiere primero reponer micronutrientes con suplementos y leche terapéutica en un hospital.

“Estamos hablando de miles de niños que necesitan estar en un hospital si quieren tener una oportunidad de sobrevivir”, afirmó. “Si este enfoque de aumentar el suministro de alimentos se hubiera adoptado hace dos meses, probablemente muchos de esos niños no habrían llegado a esta situación”.

El experto también señaló que en las hambrunas no es raro que un miembro de la familia esté mucho peor que los demás. “Lo más común es que sea un niño de 18 meses o dos años”, dijo, ya que las personas de más edad son “más resistentes”.

Es que para un niño es más fácil caer en un ciclo de desnutrición: puede desatar una infección o problemas tras dejar de tomar leche materna. “Una cosa muy pequeña puede empujarlos al límite”. Y, en Gaza, no hay medicamentos para sanarlos.

Aunque ahora ingresa un poco más de ayuda humanitaria, organizaciones temen que estos avances mínimos podrían desvanecerse ante la inminente ofensiva israelí que, según Netanyahu, busca capturar la Ciudad de Gaza y los campamentos de tiendas donde se concentra la mayoría de la población. La ONU y otras entidades humanitarias alertan que esto provocará una nueva ola masiva de desplazamientos y volverá a interrumpir el suministro de alimentos.