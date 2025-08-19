Con la orden de desplegar 4,5 millones de milicianos de las fuerzas armadas en todo Venezuela, el presidente Nicolás Maduro respondió este lunes a lo que llamó una “renovación de las amenazas extravagantes” de Estados Unidos. El anuncio ocurrió con apenas horas de diferencia a la publicación de un reporte de la agencia de noticias Reuters que, citando a dos fuentes, reveló que Washington desplegaría buques de guerra cerca del país latinoamericano. Y hace menos de una semana, la Casa Blanca duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, señalándolo sin pruebas de ser el jefe de un cartel que la Casa Blanca ha declarado como terrorista.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un acto transmitido por televisión. Y ordenó “tareas” contra la “renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Washington contra Caracas.

Según el mandatario, la medida forma parte de un “plan de paz” para “desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores”, así como para establecerla “en todos los territorios del país”. Sin embargo, Maduro no precisó exactamente en qué zonas estarán los miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, parte de la Fuerza Armada. Este cuerpo, integrado por unos 5 millones de reservistas según cifras oficiales, fue creada por el expresidente fallecido Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Asimismo, Maduro agradeció a sus aliados por el apoyo frente a lo que describió como “refrito podrido” de amenazas de Washington, aunque no nombró ninguna acción en específico de EE.UU. También llamó a su base política a fortalecer las unidades armadas locales, incluyendo milicias campesinas y obreras, declarando: “Rifles y misiles para la fuerza campesina —para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”.

Las “amenazas” de Washington





La decisión ocurre luego de que, a inicios de este mes, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, a nunciara que elevó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares , citando cargos de narcotráfico. Funcionarios estadounidenses lo acusan de liderar el llamado Cartel de los Soles, el cual fue calificado el mes pasado la administración estadounidense como grupo terrorista, junto al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otros grupos considerados “una amenaza para la seguridad nacional”.

Relacionado TRT Global - “Patética”: Venezuela critica a EE.UU. por duplicar recompensa de arresto de Maduro a $50 millones

Sin embargo, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de Venezuela aseguraron este lunes que la acusación de Estados Unidos contra Maduro, sobre su presunta vinculación con el narcotráfico, es una “calumnia infame”.

“Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, al leer un comunicado suscrito por las tres instituciones. Ante esto, denunciaron esta campaña como una “operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos”.