El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este martes a una reunión de urgencia para todos los cancilleres y ministros de América Latina ante lo que calificó como una amenaza de agresión e injerencia extranjera, en una referencia al Gobierno de Estados Unidos.

“Los ministros y cancilleres de América Latina tienen que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado y quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar”, indicó Petro.

La solicitud de Petro ocurre tras su advertencia el pasado domingo, donde subrayó que cualquier intento intervencionista contra Venezuela es una agresión contra Colombia y los pueblos latinoamericanos.

“Como Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, transmito públicamente mi orden: Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, comparten la misma bandera y la misma historia”, afirmó.

Asimismo, continuó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. “Libertad o muerte”, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”.

Con anterioridad, Petro instó a Washington y Caracas a coordinar acciones multinacionales contra el narcotráfico, respetando la soberanía nacional: “Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, no el proyecto de Bolívar”.

También, criticó la crisis del fentanilo en EE.UU: “Mueren 100.000 personas al año; este problema no se produce en Colombia, sino con grandes aparatos industriales que aquí no desarrollamos”.

La ofensiva de Trump contra los cárteles de América Latina





Petro realizó estas declaraciones poco después de que trascienda que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado en secreto una polémica directiva al Pentágono. Esto permitiría usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas de América Latina que su administración ha calificado como organizaciones terroristas, según el diario estadounidense New York Times.

Según el medio, esta medida marca el paso más agresivo de su campaña contra los cárteles y refleja su disposición a emplear al ejército en lo que hasta ahora era principalmente tarea de las fuerzas del orden para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas.