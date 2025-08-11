Жапонияда екі боксшы Токиода өткен бір шара кезінде алған ми жарақаттарынан қайтыс болды, деп хабарлады ресми өкілдер.
Жапонияда бір турнирде әртүрлі жекпе-жекте алған бас жарақаттары салдарынан екі боксшы қаза тапты.
Ямато Хатамен 12 раундқа созылған жекпе-жекте Сигетоши Котари көп ұзамай есінен танып, 8 тамызда ауруханада қайтыс болды.
Турнир ұйымдастырушыларының хабарлауынша, оған Токиодағы ауруханада өткір субдуралды гематомаға байланысты ота жасалған, алайда көрсетілген барлық медициналық көмекке қарамастан Сигетоши Котари қайтыс болды.
Сол турнирге қатысқан тағы бір боксшы Хиромаса Уракава Йодзи Саитоға қарсы жекпе-жектің (сегізінші) соңғы раундында шайқасты жалғастыра алмады. Ол алған жарақаттарының салдарынан 9 тамыз күні кешке қайтыс болды.
Дүниежүзілік бокс ұйымы екінші өлімге байланысты әлеуметтік желіде мәлімдеме жасап, "Бұл ауыр хабар Сигетоши Котаридің дәл осы турнирде алған жарақаттарынан қаза тапқанынан бірнеше күннен кейін келіп отыр" деп, марқұмдардың отбасыларына, достарына және жапон бокс қауымдастығына қайғырып көңіл айтты.
Жапония бокс комиссиясының бас хатшысы Цуёши Ясукочи жергілікті БАҚ-қа берген сұхбатында боксшылар ауруханаға түскеннен кейін "Жапонияда алғаш рет бір турнир барысында алған жарақаттарынан екі боксшыға да бас сүйекке ота жасалды деп болжанып отыр" деді.