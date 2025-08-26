Dana kekayaan negara terbesar di dunia, Norges Bank Investment Management, mengumumkan lewat Isnin bahawa ia telah mengeluarkan lima bank Israel dan Caterpillar yang berpangkalan di AS daripada portfolionya.

Lembaga eksekutif dana itu berkata ia membuat keputusan untuk melupuskan pegangan dalam First International Bank of Israel dan syarikat induknya FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim serta Caterpillar.

Keputusan itu dibuat berikutan "risiko tidak boleh diterima bahawa syarikat-syarikat ini menyumbang kepada pelanggaran serius hak individu dalam situasi perang dan konflik," menurut kenyataan dana tersebut.

Majlis etika dana itu menyatakan Israel menggunakan jentolak Caterpillar secara haram untuk merobohkan rumah penduduk Palestin di Gaza dan Tebing Barat yang diduduki.