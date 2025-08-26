BISNES & TEKNOLOGI
Dana kekayaan Norway keluarkan Caterpillar, lima bank Israel dari portfolio
Dana tersebut, bernilai sekitar $2 trilion, sebelum ini telah mengeluarkan 17 syarikat Israel daripada portfolionya, yang mempunyai jumlah nilai $143.3 juta.
Dana Kekayaan Norway keluarkan Caterpillar, 5 bank Israel dari portfolio. / AP
26 Ogos 2025

Dana kekayaan negara terbesar di dunia, Norges Bank Investment Management, mengumumkan lewat Isnin bahawa ia telah mengeluarkan lima bank Israel dan Caterpillar yang berpangkalan di AS daripada portfolionya.

Lembaga eksekutif dana itu berkata ia membuat keputusan untuk melupuskan pegangan dalam First International Bank of Israel dan syarikat induknya FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim serta Caterpillar.

Keputusan itu dibuat berikutan "risiko tidak boleh diterima bahawa syarikat-syarikat ini menyumbang kepada pelanggaran serius hak individu dalam situasi perang dan konflik," menurut kenyataan dana tersebut.

Majlis etika dana itu menyatakan Israel menggunakan jentolak Caterpillar secara haram untuk merobohkan rumah penduduk Palestin di Gaza dan Tebing Barat yang diduduki.

“Tidak dapat diragui bahawa produk Caterpillar digunakan untuk melakukan pelanggaran meluas dan sistematik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa,” katanya.

Majlis itu menambah bahawa bank-bank Israel menyediakan perkhidmatan kewangan yang merupakan prasyarat untuk aktiviti pembinaan di penempatan Israel di Tebing Barat.

Israel berhadapan dengan kutukan yang semakin meningkat terhadap perangnya ke atas Gaza, yang telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin sejak Oktober 2023 dan mencetuskan kebuluran meluas, namun serangannya di wilayah itu masih berterusan.


SUMBER:AA
