Sweden pada Isnin mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian untuk menjual empat jet pejuang Gripen keluaran syarikat Saab kepada Thailand.

Ketua Pengarah Agensi Peralatan Pertahanan Sweden (FMV), Mikael Granholm, dalam satu kenyataan berkata perjanjian itu akan “mengukuhkan lagi peluang pembangunan jangka panjang bagi pesawat tempur Sweden.”

Syarikat Saab dalam kenyataan berasingan memaklumkan bahawa nilai pesanan tersebut adalah sekitar 5.3 bilion kronor Sweden (AS$556 juta). Pesanan itu merangkumi tiga buah Gripen E, sebuah Gripen F, selain peralatan, sokongan dan latihan. Penyerahan dijangka berlangsung antara 2025 hingga 2030.