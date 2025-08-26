BISNES & TEKNOLOGI
NVIDIA lancar cip robot baharu untuk masa depan ala Terminator
NVIDIA membuat pertaruhan besar bahawa T5000 akan menjadi cip yang melancarkan era "AI fizikal", di mana mesin berinteraksi dengan dunia seperti cara manusia.
Menurut CEO NVIDIA sistem baharu ini dibina dengan mempertimbangkan jutaan pembangun yang bekerja dalam bidang robotik. / TRT World
26 Ogos 2025

NVIDIA baru sahaja melancarkan cip baharu di pasaran untuk robot, dan mereka menamakannya T5000.

Jika filem Terminator 2, di mana pelakon Arnold Schwarzenegger mempopularkan mesin dari masa hadapan, mempunyai T800 dan T1000 yang boleh berubah bentuk, anggap pelancaran NVIDIA sebagai langkah seterusnya — tetapi untuk robot sebenar, bukan Hollywood.

T5000 adalah sebahagian daripada sistem Jetson Thor baharu NVIDIA, yang dibina untuk memberikan otak tahap superkomputer kepada robot. Ini bermakna, cip baharu ini akan dapat menjalankan model AI generatif untuk membantu robot mentafsir dan memahami dunia di sekeliling mereka.

Ia berjalan pada GPU Blackwell terbaharu NVIDIA dan dikatakan mempunyai kuasa AI 7.5 kali ganda lebih tinggi daripada model cip sedemikian yang terakhir, Jetson Orin.

Itu bermakna robot yang dikuasakan oleh T5000 bukan sahaja akan bergerak, malah mereka akan dapat melihat, berfikir, dan bertindak dalam masa nyata.

'Prestasi tiada tandingan'

Jensen Huang, pengasas dan CEO NVIDIA, berkata sistem baharu ini dibina dengan memikirkan berjuta-juta pembangun yang bekerja dalam bidang robotik.

"Kami membina Jetson Thor untuk berjuta-juta pembangun yang bekerja pada sistem robotik yang berinteraksi dengan dan semakin membentuk dunia fizikal," kata Huang.

"Dengan prestasi dan kecekapan tenaga yang tiada tandingan, serta keupayaan untuk menjalankan pelbagai model AI generatif di tepi, Jetson Thor adalah superkomputer muktamad untuk memacu era AI fizikal dan robotik umum."

Syarikat seperti Amazon Robotics, Boston Dynamics, John Deere dan juga pengeluar teknologi pembedahan sudah menyertainya. Ideanya adalah untuk menggerakkan humanoid, robot gudang, mesin pertanian, dan juga robot perubatan dengan otak T5000.

NVIDIA membuat pertaruhan besar bahawa T5000 akan menjadi cip yang melancarkan era "AI fizikal", di mana mesin berinteraksi dengan dunia seperti cara manusia.

SUMBER:TRT World and Agencies
