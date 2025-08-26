NVIDIA baru sahaja melancarkan cip baharu di pasaran untuk robot, dan mereka menamakannya T5000.

Jika filem Terminator 2, di mana pelakon Arnold Schwarzenegger mempopularkan mesin dari masa hadapan, mempunyai T800 dan T1000 yang boleh berubah bentuk, anggap pelancaran NVIDIA sebagai langkah seterusnya — tetapi untuk robot sebenar, bukan Hollywood.

T5000 adalah sebahagian daripada sistem Jetson Thor baharu NVIDIA, yang dibina untuk memberikan otak tahap superkomputer kepada robot. Ini bermakna, cip baharu ini akan dapat menjalankan model AI generatif untuk membantu robot mentafsir dan memahami dunia di sekeliling mereka.

Ia berjalan pada GPU Blackwell terbaharu NVIDIA dan dikatakan mempunyai kuasa AI 7.5 kali ganda lebih tinggi daripada model cip sedemikian yang terakhir, Jetson Orin.

Itu bermakna robot yang dikuasakan oleh T5000 bukan sahaja akan bergerak, malah mereka akan dapat melihat, berfikir, dan bertindak dalam masa nyata.

'Prestasi tiada tandingan'