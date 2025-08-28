Malaysia menyaksikan aliran masuk pelaburan yang memberangsangkan daripada negara-negara BRICS, dengan nilai pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama tahun 2025 (Januari-Mac) menjangkau RM8.54 bilion, lapor Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menurut media tempatan.

Majoriti pelaburan tersebut disumbangkan oleh China, India, Emiriah Arab Bersatu (UAE), dan Afrika Selatan, berdasarkan sumber utama yang dirujuk oleh MITI.

Sektor pembuatan menyerap sebahagian besar pelaburan tersebut iaitu RM8.23 bilion (96.37%), manakala baki RM270 juta (3.63%) dialirkan ke sektor perkhidmatan.

Pelaburan yang diluluskan bagi tempoh tiga bulan itu dianggarkan mampu menghasilkan 3,990 peluang pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan dan 2,837 lagi dalam sektor perkhidmatan.