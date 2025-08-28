ASIA
2 min membaca
Pelaburan memberangsangkan dari negara-negara BRICS ke Malaysia
Pelaburan RM8.54 bilion tersebut telah memperkukuhkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia.
Pelaburan memberangsangkan dari negara-negara BRICS ke Malaysia
Pelaburan BRICS pada suku pertama adalah RM8.54 bilion. / Reuters
28 Ogos 2025

Malaysia menyaksikan aliran masuk pelaburan yang memberangsangkan daripada negara-negara BRICS, dengan nilai pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama tahun 2025 (Januari-Mac) menjangkau RM8.54 bilion, lapor Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menurut media tempatan.

Majoriti pelaburan tersebut disumbangkan oleh China, India, Emiriah Arab Bersatu (UAE), dan Afrika Selatan, berdasarkan sumber utama yang dirujuk oleh MITI.

Sektor pembuatan menyerap sebahagian besar pelaburan tersebut iaitu RM8.23 bilion (96.37%), manakala baki RM270 juta (3.63%) dialirkan ke sektor perkhidmatan.

Pelaburan yang diluluskan bagi tempoh tiga bulan itu dianggarkan mampu menghasilkan 3,990 peluang pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan dan 2,837 lagi dalam sektor perkhidmatan.

Disyorkan

Menurut MITI, angka ini bukan sahaja mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia, malah menunjukkan potensi besar negara dalam sektor strategik seperti teknologi hijau, ekonomi digital dan infrastruktur.

Ia sekaligus membuka ruang kepada pasaran baharu, mengukuhkan hubungan dengan kuasa ekonomi utama di selatan global, serta memperkukuh perspektif Malaysia dalam mendukung sistem kewangan dan perdagangan global yang lebih adil dan seimbang.

Kejayaan ini dianggap sebagai petanda positif bahawa status rakan kongsi BRICS Malaysia akan menyumbang kepada manfaat ekonomi yang ketara, khususnya dari segi pelaburan baharu, penjanaan pekerjaan dan sokongan terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Malaysia sebelum ini telahpun mempunyai hubungan perdagangan dan pelaburan yang mantap dengan negara-negara BRICS, terutamanya China dan India, sebelum disahkan secara rasmi sebagai negara rakan kongsi BRICS pada awal 2025.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us