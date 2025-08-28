Malaysia menyaksikan aliran masuk pelaburan yang memberangsangkan daripada negara-negara BRICS, dengan nilai pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama tahun 2025 (Januari-Mac) menjangkau RM8.54 bilion, lapor Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menurut media tempatan.
Majoriti pelaburan tersebut disumbangkan oleh China, India, Emiriah Arab Bersatu (UAE), dan Afrika Selatan, berdasarkan sumber utama yang dirujuk oleh MITI.
Sektor pembuatan menyerap sebahagian besar pelaburan tersebut iaitu RM8.23 bilion (96.37%), manakala baki RM270 juta (3.63%) dialirkan ke sektor perkhidmatan.
Pelaburan yang diluluskan bagi tempoh tiga bulan itu dianggarkan mampu menghasilkan 3,990 peluang pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan dan 2,837 lagi dalam sektor perkhidmatan.
Menurut MITI, angka ini bukan sahaja mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia, malah menunjukkan potensi besar negara dalam sektor strategik seperti teknologi hijau, ekonomi digital dan infrastruktur.
Ia sekaligus membuka ruang kepada pasaran baharu, mengukuhkan hubungan dengan kuasa ekonomi utama di selatan global, serta memperkukuh perspektif Malaysia dalam mendukung sistem kewangan dan perdagangan global yang lebih adil dan seimbang.
Kejayaan ini dianggap sebagai petanda positif bahawa status rakan kongsi BRICS Malaysia akan menyumbang kepada manfaat ekonomi yang ketara, khususnya dari segi pelaburan baharu, penjanaan pekerjaan dan sokongan terhadap pertumbuhan jangka panjang.
Malaysia sebelum ini telahpun mempunyai hubungan perdagangan dan pelaburan yang mantap dengan negara-negara BRICS, terutamanya China dan India, sebelum disahkan secara rasmi sebagai negara rakan kongsi BRICS pada awal 2025.