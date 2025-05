Washington, DC — Selama bertahun-tahun, campak hanyalah penyakit lama yang hanya dibaca dalam buku sejarah, berkat vaksin yang telah menghapuskannya di AS. Tetapi kini, ia kembali.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2025, 378 kes telah disahkan di beberapa negeri AS — melebihi jumlah keseluruhan tahun lalu sebanyak 285 kes.

Tiada tempat yang lebih teruk terjejas daripada Texas, di mana 309 kes dan 40 kemasukan ke hospital telah membebankan hospital. Antaranya ialah seorang gadis berusia enam tahun yang tidak pernah menerima vaksin. Dia meninggal dunia.

Dan bukan di Texas sahaja. New Mexico melaporkan 42 kes, termasuk satu lagi kematian berkaitan campak — kali ini melibatkan seorang dewasa yang tidak divaksin .

Kes-kes juga muncul di Alaska, California, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, New York City, New York State, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Vermont, dan Washington, dengan perjalanan antarabangsa mempercepatkan penyebaran.

Virus bergerak lebih pantas daripada yang kita lihat

Campak adalah virus yang sangat mudah berjangkit. Ia tidak memerlukan sentuhan langsung untuk merebak — ia boleh bertahan di udara sehingga dua jam selepas orang yang dijangkiti meninggalkan bilik. Ini bermakna pendedahan boleh berlaku di mana-mana: di koridor sekolah, terminal lapangan terbang, atau pusat beli-belah.

Pegawai kesihatan Maryland sedang berusaha menjejaki pendedahan berpotensi selepas dua pelancong antarabangsa yang tidak divaksin tidak sedar membawa virus itu di sekitar Washington, DC.

Selama dua minggu , mereka meneruskan kehidupan seharian — melawat stesen metro, bas ulang-alik, malah sebuah bilik pameran kereta — sebelum menyedari mereka sakit.

"Campak adalah salah satu penyakit paling berjangkit di dunia," kata Dr. Lucia Donatelli, ketua Pusat Imunisasi Maryland, kepada pemberita.

"Ia sangat mudah merebak, jadi cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan vaksinasi."

Musuh sebenar: Maklumat salah

Selama bertahun-tahun, retorik anti-vaksin membanjiri media sosial, memutarbelitkan fakta dan menimbulkan ketakutan. Akibatnya? Sesetengah ibu bapa kini percaya vaksin campak-beguk-rubela (MMR) lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri.

Dr. Emily Richardson, seorang pakar pediatrik di Houston, melihat kesannya setiap hari. "Setiap ibu bapa mahu melindungi anak mereka," katanya kepada TRT World melalui telefon.

"Tetapi apabila mereka menghadapi maklumat yang mengelirukan, mereka akhirnya membuat pilihan yang membahayakan anak mereka — dan orang lain."

Fakta memang jelas: Vaksin MMR mempunyai keberkesanan 97 peratus , menurut kajian Universiti Yale.

Hampir semua kes campak yang disahkan tahun ini melibatkan orang yang tidak divaksin. Penyakit ini bukan sekadar ruam dan demam — ia menyerang sistem imun, boleh menyebabkan radang paru-paru dan bengkak otak, dan dalam kes teruk, membawa maut.

Krisis yang sepatutnya tidak berlaku

Pada tahun 2000, campak telah dihapuskan secara rasmi di AS. Vaksin telah berjaya menjalankan tugasnya. Tetapi penghapusan tidak bermaksud pembasmian — ia hanya bermaksud virus itu tidak lagi beredar di sini.

Ia masih boleh dibawa dari luar negara. Dan apabila kadar vaksinasi menurun, wabak menjadi tidak dapat dielakkan, kata pakar .

Terdapat tiga wabak dilaporkan pada tahun 2025 menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC), dan 90 peratus kes yang disahkan berkaitan dengan wabak.

"Inilah yang kami takutkan," tambah Dr. Richardson. "Dan ia akan menjadi lebih teruk jika kita tidak mengubah keadaan."

Kini, pembuat undang-undang negeri sedang membahaskan mandat vaksin yang lebih ketat.

"Cukup cukuplah," kata Dr. Richardson.

"Ini bukan lagi tentang pilihan peribadi. Apabila anda tidak divaksin, anda membahayakan golongan yang berisiko — bayi baru lahir, pesakit kanser, orang dengan gangguan imun. Kita tidak boleh membiarkan maklumat salah lebih lantang daripada sains."

Ancaman halimunan

Perkara yang paling menakutkan tentang campak ialah ia merebak sebelum gejala muncul. Orang yang dijangkiti boleh meneruskan kehidupan seharian — membeli-belah, berkomuter, bertemu rakan — tanpa sedar mendedahkan puluhan, mungkin ratusan, orang kepada virus.

Itulah yang berlaku di Tennessee , di mana kes pertama campak negeri itu tahun ini baru disahkan. Pegawai kesihatan mengeluarkan rayuan segera:

"Pegawai kesihatan awam sedang berusaha mengenal pasti lokasi dan orang yang mungkin terdedah kepada virus."

Peringatan serius

Bagi banyak ibu bapa, risikonya sebelum ini kelihatan jauh. Kini, ia semakin dekat .

CDC telah melancarkan kempen kesedaran kecemasan, mendesak ibu bapa yang ragu-ragu untuk mempertimbangkan semula sebelum terlambat.

Menurut Hospital Johns Hopkins , salah satu hospital terkemuka di negara ini, beberapa faktor gabungan telah menyebabkan peningkatan kes campak, salah satunya ialah keberkesanan vaksinasi campak pada masa lalu.

"Program imunisasi yang kuat melemahkan diri sendiri: Apabila kadar vaksinasi tinggi, penyakit itu hilang. Akibatnya, orang tidak begitu prihatin mengenainya dan tidak melihat keperluan untuk vaksinasi.

"Setiap ibu bapa mahu membuat keputusan yang tepat untuk anak mereka. Dengan kadar campak yang rendah secara sejarah di AS dan penyebaran maklumat salah tentang vaksin kanak-kanak, sesetengah ibu bapa memandang rendah risiko campak dan melebih-lebihkan risiko vaksin," kata Dr. Bill Moss, pengarah eksekutif Pusat Akses Vaksin Antarabangsa.

Doktor seperti Dr. Richardson terpaksa melawan pertempuran ini satu perbualan demi satu perbualan.

"Kami tidak mahu menakutkan orang," katanya. "Tetapi kami perlu mereka faham: ini bukan perdebatan. Bukan politik. Ini sains. Dan akibatnya nyata."