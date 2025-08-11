TÜRKİYE
Gempa bumi 6.1 magnitud gegar barat Turkiye
Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini, menurut menteri dalam negeri, namun beberapa bangunan dilaporkan runtuh.
Gempa bumi dengan magnitud 6.1 melanda barat Turkiye. / AA
11 Ogos 2025

Gempa bumi bermagnitud 6.1 melanda Sindirgi di barat Turkiye pada Ahad, menurut Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turkiye (AFAD).

Gegaran itu dirasai di beberapa bandar di barat negara tersebut, termasuk Istanbul dan destinasi pelancongan popular Izmir. Tiada kematian dilaporkan.

Kira-kira 10 bangunan runtuh di Sindirgi, pusat gempa bumi tersebut, termasuk sebuah bangunan tiga tingkat di pusat bandar, menurut Datuk Bandar Serkan Sak kepada media tempatan Turkiye.

“Enam orang tinggal di bangunan tiga tingkat ini. Empat telah diselamatkan dari runtuhan,” katanya sambil menambah usaha mengeluarkan dua lagi mangsa masih dijalankan.

“Bangunan dan masjid musnah, tetapi setakat ini tiada laporan kehilangan nyawa,” tambahnya.

Gempa berlaku pada jam 1653 GMT, dengan gegaran susulan berukuran antara 3.5 hingga 4.6 magnitud, menurut AFAD.

Turkiye terletak di persilangan beberapa garisan sesar geologi yang sebelum ini menyebabkan bencana besar di negara itu.

Dua gempa bumi pada Februari 2023 di barat daya meragut sekurang-kurangnya 53,000 nyawa dan memusnahkan Antakya, lokasi bandar purba Antioch.

Pada awal Julai lalu, gegaran bermagnitud 5.8 di kawasan sama mengorbankan seorang dan mencederakan 69 yang lain.

SUMBER:TRT World & Agencies
