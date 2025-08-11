Gempa bumi bermagnitud 6.1 melanda Sindirgi di barat Turkiye pada Ahad, menurut Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turkiye (AFAD).

Gegaran itu dirasai di beberapa bandar di barat negara tersebut, termasuk Istanbul dan destinasi pelancongan popular Izmir. Tiada kematian dilaporkan.

Kira-kira 10 bangunan runtuh di Sindirgi, pusat gempa bumi tersebut, termasuk sebuah bangunan tiga tingkat di pusat bandar, menurut Datuk Bandar Serkan Sak kepada media tempatan Turkiye.

“Enam orang tinggal di bangunan tiga tingkat ini. Empat telah diselamatkan dari runtuhan,” katanya sambil menambah usaha mengeluarkan dua lagi mangsa masih dijalankan.

“Bangunan dan masjid musnah, tetapi setakat ini tiada laporan kehilangan nyawa,” tambahnya.