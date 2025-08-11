Timbalan Menteri Luar Armenia menggambarkan sidang kemuncak trilateral 'bersejarah' dengan Azerbaijan dan AS di Rumah Putih sebagai titik perubahan dalam proses normalisasi Armenia-Azerbaijan, sekaligus mencipta 'pencapaian penting' untuk normalisasi hubungan dengan Türkiye.

Vahan Kostanyan memberitahu Anadolu bahawa pertemuan tersebut menandakan "satu pencapaian penting," sehari selepas Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Presiden AS Donald Trump menandatangani perjanjian di Rumah Putih untuk menamatkan konflik selama beberapa dekad.

"Perbincangan semalam, sama ada secara dua hala dengan AS mahupun trilateral dengan AS dan Azerbaijan, amat penting, malah bersejarah," kata Kostanyan. "Kami mencatat satu pencapaian penting dalam normalisasi Armenia-Azerbaijan, dan juga pengukuhan perkongsian strategik Armenia-AS."

Beliau menyebut tiga memorandum persefahaman utama ditandatangani antara Armenia dan AS, meliputi pembangunan kapasiti untuk projek Crossroads of Peace Armenia, kerjasama dalam kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor, serta tenaga.

Mengenai perjanjian Armenia-Azerbaijan, beliau menekankan bahawa perjanjian damai yang dipersetujui pada Mac kini telah ditandatangani. Mereka juga menandatangani surat mengenai pembubaran Kumpulan Minsk OSCE, dan pengisytiharan bersama yang disaksikan Trump.

Normalisasi Türkiye-Armenia

Kostanyan memuji kenyataan sebelumnya oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan yang menggalakkan Armenia dan Azerbaijan menyelesaikan perjanjian damai, mengatakan ia memberi kesan "positif" kepada perbincangan normalisasi.

"Dengan acara semalam, kami melihat satu pencapaian penting dan peluang yang boleh dicapai dengan Turkiye juga," katanya. "Projek penyambungan ini boleh dilaksanakan dan lebih penting dari segi serantau dan global jika hubungan antara Armenia dan Turkiye juga dibuka semula."

Beliau menyuarakan harapan agar Ankara akan "membalas niat baik kerajaan Armenia" dengan membuka sempadan Turkiye-Armenia dan menjalin hubungan diplomatik.