Armenia dan Azerbaijan telah menandatangani perjanjian damai bersejarah yang dibantu oleh AS di Rumah Putih, menandakan pengakhiran rasmi konflik selama beberapa dekad antara dua negara di Kaukasus Selatan ini.
Perjanjian ini dimeterai pada hari Jumaat semasa sidang kemuncak yang dihoskan oleh Presiden AS Donald Trump, yang menggambarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sebagai "kejayaan bersejarah."
Sebelum penandatanganan, Trump berkata: "Kami telah berjaya membawa keamanan antara Armenia dan Azerbaijan selepas beberapa dekad berkonflik."
Beliau memuji Setiausaha Negara AS Marco Rubio, Duta Khas Steve Witkoff, dan pegawai lain atas usaha mereka dalam memastikan perjanjian ini terlaksana.
"Armenia dan Azerbaijan berjanji untuk menghentikan semua pertempuran buat selamanya, membuka perdagangan, perjalanan dan hubungan diplomatik, serta menghormati kedaulatan dan integriti wilayah masing-masing," kata Trump.
Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, Trump juga menghapuskan sekatan terhadap kerjasama tentera AS dengan Azerbaijan dan mengumumkan bahawa syarikat-syarikat Amerika akan membuat pelaburan besar di kedua-dua negara, terutamanya dalam tenaga, infrastruktur, dan teknologi.
Rumah Putih menyatakan bahawa AS akan menandatangani perjanjian berasingan dengan Armenia dan Azerbaijan yang meliputi keselamatan sempadan, kerjasama ekonomi, perkongsian teknologi, dan perdagangan.
Salah satu klausa utama termasuk hak pembangunan eksklusif AS ke atas koridor strategik yang dicadangkan merentasi Kaukasus Selatan yang digelar "Koridor Keamanan dan Kemakmuran Trump."
Presiden Azerbaijan Aliyev memuji perjanjian itu sebagai "detik bersejarah," sambil berkata: "Kami sedang menulis bab baru dalam hubungan dua hala kami dengan Amerika Syarikat. Perjanjian damai ini menandakan permulaan perkongsian strategik."
PM Armenia Pashinyan menyokong sentimen itu, dengan menyifatkan perjanjian itu sebagai "langkah besar untuk keamanan yang akan memberi kesan positif kepada rantau ini dan dunia. Hari ini, kami mencapai satu pencapaian penting dan meletakkan asas untuk sejarah baru antara Armenia dan Azerbaijan."
Pencalonan bersama Hadiah Nobel Keamanan
Dalam langkah mengejutkan, Aliyev mencadangkan agar Armenia dan Azerbaijan bersama-sama mencadangkan Trump untuk Hadiah Nobel Keamanan.
"Jadi mungkin kami bersetuju dengan Perdana Menteri Pashinyan untuk menghantar rayuan bersama kepada jawatankuasa Nobel untuk menganugerahkan Presiden Trump dengan Hadiah Nobel Keamanan," kata Aliyev.
Pashinyan menjawab: "Saya rasa Presiden Trump layak menerima Hadiah Nobel Keamanan, dan kami akan mempertahankannya, serta mempromosikannya."
Pegawai AS berkata perjanjian itu adalah hasil diplomasi berbulan-bulan dan meletakkan asas untuk normalisasi penuh antara kedua-dua jiran ini.
Armenia dan Azerbaijan telah terlibat dalam pertikaian sengit sejak akhir 1980-an, apabila tentera Armenia menduduki Karabakh, sebuah wilayah pergunungan yang diiktiraf antarabangsa sebagai sebahagian daripada Azerbaijan.
Selepas mencapai kemerdekaan daripada Kesatuan Soviet pada 1991, kedua-dua negara terlibat dalam dua peperangan skala penuh ke atas wilayah tersebut.
Pada 2023, Azerbaijan membebaskan Karabakh dalam kempen ketenteraan pantas menentang pasukan yang disokong Yerevan.
Turkiye sambut baik perjanjian
Sementara itu, Turkiye menyambut baik kemajuan ke arah keamanan kekal antara Azerbaijan dan Armenia "dan komitmen yang dicatatkan di Washington dalam hal ini."
"Dalam keadaan konflik dan krisis antarabangsa semakin meningkat, langkah ini merupakan perkembangan yang sangat penting untuk mempromosikan keamanan dan kestabilan serantau. Kami mengalu-alukan sumbangan Pentadbiran AS dalam proses ini," menurut kenyataan Kementerian Luar Turkiye.
Turkiye berkata "peluang bersejarah" telah muncul untuk Kaukasus Selatan mencapai keamanan dan kemakmuran, sambil menambah "Kami akan terus menyumbang kepada usaha untuk merealisasikan peluang ini dan menyokong usaha gigih Azerbaijan, negara saudara kami."