Armenia dan Azerbaijan telah menandatangani perjanjian damai bersejarah yang dibantu oleh AS di Rumah Putih, menandakan pengakhiran rasmi konflik selama beberapa dekad antara dua negara di Kaukasus Selatan ini.

Perjanjian ini dimeterai pada hari Jumaat semasa sidang kemuncak yang dihoskan oleh Presiden AS Donald Trump, yang menggambarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sebagai "kejayaan bersejarah."

Sebelum penandatanganan, Trump berkata: "Kami telah berjaya membawa keamanan antara Armenia dan Azerbaijan selepas beberapa dekad berkonflik."

Beliau memuji Setiausaha Negara AS Marco Rubio, Duta Khas Steve Witkoff, dan pegawai lain atas usaha mereka dalam memastikan perjanjian ini terlaksana.

"Armenia dan Azerbaijan berjanji untuk menghentikan semua pertempuran buat selamanya, membuka perdagangan, perjalanan dan hubungan diplomatik, serta menghormati kedaulatan dan integriti wilayah masing-masing," kata Trump.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, Trump juga menghapuskan sekatan terhadap kerjasama tentera AS dengan Azerbaijan dan mengumumkan bahawa syarikat-syarikat Amerika akan membuat pelaburan besar di kedua-dua negara, terutamanya dalam tenaga, infrastruktur, dan teknologi.

Rumah Putih menyatakan bahawa AS akan menandatangani perjanjian berasingan dengan Armenia dan Azerbaijan yang meliputi keselamatan sempadan, kerjasama ekonomi, perkongsian teknologi, dan perdagangan.

Salah satu klausa utama termasuk hak pembangunan eksklusif AS ke atas koridor strategik yang dicadangkan merentasi Kaukasus Selatan yang digelar "Koridor Keamanan dan Kemakmuran Trump."

Presiden Azerbaijan Aliyev memuji perjanjian itu sebagai "detik bersejarah," sambil berkata: "Kami sedang menulis bab baru dalam hubungan dua hala kami dengan Amerika Syarikat. Perjanjian damai ini menandakan permulaan perkongsian strategik."

PM Armenia Pashinyan menyokong sentimen itu, dengan menyifatkan perjanjian itu sebagai "langkah besar untuk keamanan yang akan memberi kesan positif kepada rantau ini dan dunia. Hari ini, kami mencapai satu pencapaian penting dan meletakkan asas untuk sejarah baru antara Armenia dan Azerbaijan."