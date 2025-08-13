Walaupun tiada kes tempatan disahkan setakat ini dilaporkan di Vietnam, pakar memberi amaran risiko jangkitan tetap tinggi kerana kehadiran nyamuk Aedes dan peningkatan perjalanan antarabangsa menurut akhbar Viet Nam News.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberi amaran mengenai penyebaran pantas chikungunya, dengan wabak besar di pulau-pulau Lautan Hindi seperti La Réunion dan Mayotte yang kini merebak ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropah.

Kebimbangan utama tertumpu di wilayah Guangdong, China, yang melaporkan lebih 4,800 kes pada separuh pertama 2025 – wabak terbesar pernah direkodkan di kawasan itu. Singapura juga mencatatkan peningkatan kes dengan 17 kes dilaporkan awal Ogos, lebih dua kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu.

Chikungunya merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, pembawa virus yang sama menyebabkan demam denggi. Gejala biasanya muncul dalam empat hingga lapan hari, termasuk demam tinggi secara tiba-tiba, sakit sendi teruk, kekakuan, sakit kepala, keletihan, dan ruam. Walaupun mirip denggi, chikungunya sering menyebabkan sakit sendi lebih teruk dan bengkak, manakala denggi lebih dikaitkan dengan gejala pendarahan.

Risiko di Vietnam