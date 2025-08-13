SENI & BUDAYA
Pakar kesihatan beri amaran kes chikungunya meningkat di Asia Tenggara
Pihak berkuasa kesihatan di Vietnam menyeru kewaspadaan tinggi susulan peningkatan kes chikungunya, sejenis penyakit bawaan nyamuk, di negara jiran.
Chikungunya merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, pembawa virus yang sama menyebabkan demam denggi. / AFP
13 Ogos 2025

Walaupun tiada kes tempatan disahkan setakat ini dilaporkan di Vietnam, pakar memberi amaran risiko jangkitan tetap tinggi kerana kehadiran nyamuk Aedes dan peningkatan perjalanan antarabangsa menurut akhbar Viet Nam News

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberi amaran mengenai penyebaran pantas chikungunya, dengan wabak besar di pulau-pulau Lautan Hindi seperti La Réunion dan Mayotte yang kini merebak ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropah. 

Kebimbangan utama tertumpu di wilayah Guangdong, China, yang melaporkan lebih 4,800 kes pada separuh pertama 2025 – wabak terbesar pernah direkodkan di kawasan itu. Singapura juga mencatatkan peningkatan kes dengan 17 kes dilaporkan awal Ogos, lebih dua kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu.  

Chikungunya merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, pembawa virus yang sama menyebabkan demam denggi. Gejala biasanya muncul dalam empat hingga lapan hari, termasuk demam tinggi secara tiba-tiba, sakit sendi teruk, kekakuan, sakit kepala, keletihan, dan ruam. Walaupun mirip denggi, chikungunya sering menyebabkan sakit sendi lebih teruk dan bengkak, manakala denggi lebih dikaitkan dengan gejala pendarahan.  

Risiko di Vietnam

Iklim panas dan lembap Vietnam serta populasi nyamuk Aedes yang meluas mewujudkan keadaan ideal untuk potensi wabak. Kementerian Kesihatan Vietnam meningkatkan pemantauan di pintu masuk sempadan dan fasiliti kesihatan, terutamanya bagi pelancong pulang dari kawasan terjejas. Pihak berkuasa juga menyediakan pelan tindakan pantas untuk memastikan pengesanan awal, rawatan, dan kawalan nyamuk bagi mencegah penularan komuniti.  

Pakar kesihatan menyarankan langkah kawalan nyamuk proaktif seperti menghapuskan takungan air dan menggunakan ubat penghalau serangga. 

Pelancong ke kawasan wabak dinasihatkan elak gigitan nyamuk dan dapatkan rawatan perubatan jika gejala timbul. Diagnosis awal dan rawatan tepat penting kerana rawatan sendiri boleh menyebabkan komplikasi.  

Dengan ketiadaan vaksin buat masa ini, kesedaran awam dan langkah pencegahan tetap pertahanan terbaik mengekang penularan chikungunya di rantau ini.  


