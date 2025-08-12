Ikon pop Madonna secara langsung merayu kepada Paus Leo XIV untuk pergi ke Gaza yang sedang dikepung, mendesaknya "bawa cahaya anda kepada kanak-kanak sebelum terlambat" sementara Israel terus melancarkan serangan genosid ke atas wilayah tersebut.
"Bapa Suci, sila pergi ke Gaza dan bawa cahaya anda kepada kanak-kanak sebelum terlambat. Sebagai seorang ibu, saya tidak tahan melihat penderitaan mereka. Kanak-kanak dunia ini milik semua," tulisnya di X pada hari Isnin.
"Anda adalah satu-satunya antara kita yang tidak boleh dihalang masuk. Kita memerlukan pintu kemanusiaan dibuka sepenuhnya untuk menyelamatkan kanak-kanak yang tidak bersalah ini. Tiada masa lagi. Tolong katakan anda akan pergi. Dengan kasih, Madonna," tambahnya.
"Politik tidak boleh membawa Perubahan. Hanya kesedaran yang boleh. Oleh itu, saya memanggil seorang Lelaki Tuhan," jelasnya lagi.
Sempena hari jadi anak lelakinya Rocco, Madonna berkata: "Saya rasa hadiah terbaik yang boleh saya berikan kepadanya sebagai seorang ibu adalah dengan meminta semua orang melakukan apa yang mereka boleh untuk membantu menyelamatkan kanak-kanak tidak bersalah yang terperangkap dalam pertembungan di Gaza. Saya tidak menuding jari, meletakkan kesalahan, atau memihak. Semua orang sedang menderita."
"Saya hanya cuba melakukan apa yang saya boleh untuk mengelakkan kanak-kanak ini mati kelaparan," katanya, sambil menggesa pengikutnya menderma kepada pertubuhan kemanusiaan seperti World Central Kitchen.
Genosid Israel di Gaza
Israel telah membunuh lebih 61,500 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza yang dikepung.
Lebih kurang 11,000 rakyat Palestin dikhuatiri tertimbus di bawah runtuhan rumah yang musnah, menurut agensi berita rasmi Palestin, WAFA.
Namun, pakar berpendapat bahawa jumlah kematian sebenar jauh melebihi apa yang dilaporkan pihak berkuasa Gaza, menganggarkannya sekitar 200,000.
Sepanjang genosid ini, Israel telah mengubah sebahagian besar wilayah yang dikepung itu menjadi runtuhan, dan hampir memindahkan seluruh penduduknya.
Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Gaza.
Israel juga berhadapan dengan kes genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) kerana perangnya terhadap rakyat Palestin di wilayah yang dikepung itu.