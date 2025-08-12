Ikon pop Madonna secara langsung merayu kepada Paus Leo XIV untuk pergi ke Gaza yang sedang dikepung, mendesaknya "bawa cahaya anda kepada kanak-kanak sebelum terlambat" sementara Israel terus melancarkan serangan genosid ke atas wilayah tersebut.

"Bapa Suci, sila pergi ke Gaza dan bawa cahaya anda kepada kanak-kanak sebelum terlambat. Sebagai seorang ibu, saya tidak tahan melihat penderitaan mereka. Kanak-kanak dunia ini milik semua," tulisnya di X pada hari Isnin.

"Anda adalah satu-satunya antara kita yang tidak boleh dihalang masuk. Kita memerlukan pintu kemanusiaan dibuka sepenuhnya untuk menyelamatkan kanak-kanak yang tidak bersalah ini. Tiada masa lagi. Tolong katakan anda akan pergi. Dengan kasih, Madonna," tambahnya.

"Politik tidak boleh membawa Perubahan. Hanya kesedaran yang boleh. Oleh itu, saya memanggil seorang Lelaki Tuhan," jelasnya lagi.

Sempena hari jadi anak lelakinya Rocco, Madonna berkata: "Saya rasa hadiah terbaik yang boleh saya berikan kepadanya sebagai seorang ibu adalah dengan meminta semua orang melakukan apa yang mereka boleh untuk membantu menyelamatkan kanak-kanak tidak bersalah yang terperangkap dalam pertembungan di Gaza. Saya tidak menuding jari, meletakkan kesalahan, atau memihak. Semua orang sedang menderita."

"Saya hanya cuba melakukan apa yang saya boleh untuk mengelakkan kanak-kanak ini mati kelaparan," katanya, sambil menggesa pengikutnya menderma kepada pertubuhan kemanusiaan seperti World Central Kitchen.

Genosid Israel di Gaza