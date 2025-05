Nog geen maand na Donald Trumps terugkeer in het Witte Huis wordt zijn regering al geconfronteerd met een golf van rechtszaken die belangrijke uitvoerende bevelen en beleidsbeslissingen aanvechten.

Verschillende van deze rechtszaken richten zich op uitvoerende maatregelen die naar verluidt bedoeld zijn om de federale bureaucratie te hervormen, financiering te heroriënteren en immigratiebeleid te herstructureren.

Ondertussen zijn er ook rechtszaken aangespannen over de rol van techmagnaat Elon Musk in het nieuw opgerichte Department of Government Efficiency (DOGE). Critici stellen dat dit in strijd is met federale transparantiewetten.

Rechterlijke uitspraak

Op zondag verzocht de Trump-regering het Hooggerechtshof om het ontslag van het hoofd van een federale instantie die klokkenluiders beschermt, toe te staan, nadat lagere rechtbanken deze stap hadden geblokkeerd.

Districtsrechter Amy Berman Jackson oordeelde dat Trump “duidelijk” de wet had overtreden door de ethiekfunctionaris te ontslaan. Volgens de Associated Press is dit de eerste zaak van Trumps tweede ambtstermijn die het hoogste gerechtshof van het land bereikt.

Rechtszaken en beleid

De Trump-regering heeft geprobeerd federale fondsen te bevriezen terwijl de uitgavenprioriteiten werden herzien, wat juridische uitdagingen heeft opgeleverd van non-profitorganisaties, volksgezondheidsorganisaties en door Democraten geleide staten. Een federale rechter in Rhode Island gaf aan bereid te zijn de bevriezing te blokkeren, vanwege zorgen dat dit de financiering in de praktijk nog steeds zou kunnen beïnvloeden, zelfs nadat het Witte Huis het bevel had ingetrokken.

Een van Trumps uitvoerende bevelen, die federale werknemers herclassificeert onder “Schedule F” om het gemakkelijker te maken hen aan te nemen en te ontslaan, heeft meerdere rechtszaken aangetrokken. Vakbonden stellen dat deze maatregel de door het Congres verleende bescherming ondermijnt en de neutraliteit van federale agentschappen bedreigt.

Een ander uitvoerend bevel probeert het geboorterechtburgerschap af te schaffen. Minstens vier federale rechters hebben Trumps bevel geblokkeerd, wat een van de eerste significante juridische tegenslagen voor zijn tweede ambtstermijn markeert. Andere rechtszaken richten zich op nieuwe asielbeperkingen, invallen in zogenaamde sanctuary cities en beperkingen op immigratiegerelateerde subsidies.

Burgerrechtenorganisaties hebben rechtszaken aangespannen tegen Trumps uitvoerend bevel dat de Federal Bureau of Prisons verplicht transgendergevangenen te huisvesten volgens hun geboortegeslacht en hen toegang tot genderbevestigende gezondheidszorg ontzegt. Andere rechtszaken betwisten Trumps beperkingen op diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid.

Elon Musk en DOGE

Trumps beslissing om de US Digital Service om te dopen tot het Department of Government Efficiency, of DOGE, en Elon Musk aan te stellen als leider, heeft ook meerdere rechtszaken uitgelokt.

Critici stellen dat DOGE geclassificeerd zou moeten worden als een federale adviesraad, wat naleving van transparantiewetten zou vereisen. Andere juridische uitdagingen richten zich op de toegang van DOGE tot federale gegevens, met name bij het Ministerie van Arbeid.

Wat betekent dit?

Met talrijke lopende rechtszaken is het waarschijnlijk dat sommige de weg naar het Hooggerechtshof zullen vinden, met name die welke betrekking hebben op immigratie, financieringsbevoegdheid en bescherming van ambtenaren.

Ondanks het conservatieve karakter van het hof suggereren juridische experts dat sommige van Trumps bevelen, zoals de bevriezing van financiering, kunnen worden vernietigd wegens het overschrijden van uitvoerende bevoegdheden.

Evenzo zou Musk’s DOGE onder gerechtelijk toezicht kunnen komen als rechtbanken bepalen dat het buiten de federale transparantievereisten opereert. Er zijn echter nog geen directe uitspraken gedaan over deze zaken.

Deze voortdurende juridische strijd benadrukt de wrijving tussen Trumps bestuursstijl en de gevestigde federale regelgeving, waarbij rechtszaken waarschijnlijk de richting van het beleid van zijn regering zullen bepalen.

Tijdlijn

16 februari: De Trump-regering vraagt het Hooggerechtshof om het ontslag van een federale beschermingsfunctionaris voor klokkenluiders toe te staan, maar districtsrechter Amy Berman Jackson verklaart de stap illegaal.

14 februari: Rechter John Bates oordeelt in het voordeel van Elon Musk’s DOGE en weigert de toegang tot gegevens bij het Consumer Financial Protection Bureau, Arbeid en Gezondheidsdepartementen te blokkeren, ondanks “ernstige zorgen.”

13 februari: Een federale rechter beveelt de tijdelijke opheffing van een bevriezing van buitenlandse hulp, met het argument dat de regering geen rechtvaardiging voor de maatregel heeft gegeven. Veertien staten, geleid door New Mexico, spannen een rechtszaak aan tegen Trump, Musk en DOGE, met het argument dat Musk’s federale invloed ongrondwettelijk is en “grote verwarring” heeft veroorzaakt.

Rechter Brendan A. Hurson blokkeert Trumps beperkingen op transgendergezondheidszorg voor minderjarigen.

Trumps terugdraaiing van geboorterechtburgerschap wordt voor de vierde keer geblokkeerd.

Rechter Carl Nichols verlengt een uitspraak die de Trump-regering verbiedt om 2.200 USAID-medewerkers met verlof te sturen.

De gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, klaagt de Trump-regering aan vanwege het “ongrondwettelijk” achterhouden van $2 miljard aan federale fondsen, ondanks een eerdere gerechtelijke uitspraak om deze vrij te geven.

12 februari: Een rechter heft een blokkade op een programma voor vrijwillige vertrekregelingen voor federale werknemers op, met het argument dat vakbonden geen rechtsgrond hadden om het aan te vechten.

Een groep van acht voormalige interne regeringswaakhonden, die door president Trump zijn ontslagen, spant een rechtszaak aan tegen hun ontslag. Ze beweren dat Trump regels heeft geschonden die vereisen dat het Congres op de hoogte wordt gesteld voordat ze worden ontslagen.

11 februari: Het 1st Circuit Court of Appeals handhaaft een blokkade op Trumps federale uitgavenbevriezing, waardoor de regering wordt gedwongen bevroren fondsen te herstellen.

Rechter John Bates beveelt federale gezondheidsinstanties om verwijderde datasets te herstellen na een rechtszaak van Doctors for America.

NGO’s en kleine bedrijven klagen Trump aan over het plan om USAID af te bouwen, met het argument dat dit de scheiding der machten schendt.

Rechter Mary Page Kelley stopt tijdelijk een NIH-beleid dat indirecte onderzoeksfinanciering beperkt tot 15 procent, na een rechtszaak aangespannen door 22 staten.

Rechter Joseph LaPlante blokkeert Trumps nieuwe geboorterecht burgerschapsregel, wat de derde gerechtelijke uitspraak tegen deze maatregel markeert.

9 februari: Rechter Paul Engelmayer blokkeert Elon Musk’s Department of Government Efficiency (DOGE) van toegang tot de persoonlijke financiële gegevens van miljoenen Amerikanen in de archieven van het Ministerie van Financiën. Deze stap volgde nadat 19 procureurs-generaal van staten de Trump-regering aanklaagden nadat DOGE, een kostenbesparend initiatief onder leiding van Musk, toegang kreeg tot de gegevens.

7 februari: De University of California Student Association klaagt het Ministerie van Onderwijs aan, met de beschuldiging dat DOGE illegaal toegang heeft gekregen tot financiële gegevens van 42 miljoen studieleningenleners.

Het Ministerie van Justitie stemt ermee in de namen van FBI-agenten in het onderzoek naar 6 januari voorlopig achter te houden, in afwachting van juridische toetsing.

6 februari: Rechter John Coughenour verlengt een pauze op Trumps terugdraaiing van geboorterecht burgerschap, met het argument dat “de president geen grondwettelijk recht kan wijzigen via een uitvoerend bevel.”

5 februari: Rechter Deborah L. Boardman wordt de tweede rechter die Trumps afschaffing van geboorterecht burgerschap blokkeert, in het voordeel van non-profitorganisaties die ongedocumenteerde vrouwen vertegenwoordigen.

23 januari: Rechter Coughenour doet de eerste grote uitspraak tegen Trumps tweede termijn en blokkeert het uitvoerend bevel over geboorterecht burgerschap.

20 januari: Minuten na Trumps inauguratie als de 47e president van de VS dient de publieke belangenorganisatie National Security Counselors de eerste rechtszaak in, waarin wordt geëist dat DOGE wordt geclassificeerd als een federale adviesraad die onderhevig is aan transparantiewetten.