De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat twee zuidelijke staten van Soedan "op de rand van een catastrofe" staan na een recente uitbarsting van geweld waarbij naar verluidt minstens 80 mensen zijn omgekomen in één stad.

Clementine Nkweta-Salami, VN-resident en humanitaire coördinator in Soedan, verklaarde donderdag dat de gevechten naar verluidt minstens 80 levens hebben geëist in Kadugli, de hoofdstad van de staat Zuid-Kordofan.

"Ik veroordeel het vermeende gebruik van vrouwen en kinderen als menselijk schild in Kadugli, de belemmering van humanitaire hulp en de detentie van burgers, waaronder kinderen," zei de hoogste VN-functionaris in het land in een verklaring.

Sinds medio april 2023 vechten het Soedanese leger en de Rapid Support Forces tegen elkaar in een oorlog die volgens de VN en lokale autoriteiten meer dan 20.000 mensenlevens heeft geëist en ongeveer 14 miljoen mensen heeft ontheemd.

De niet-gelieerde factie van de Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N), geleid door Abdel Aziz al-Hilu, heeft sinds het uitbreken van de oorlog met beide partijen gevochten.

Doelwitten onder burgers

In de afgelopen dagen hebben het leger en de SPLM-N elkaar beschuldigd van het lanceren van aanvallen en het richten op burgers in een poging om grondgebied te veroveren.

De VN waarschuwde dat het escalerende geweld de al schrijnende humanitaire situatie alleen maar zou verergeren, met miljoenen mensen die afgesneden zijn van levensreddende hulp.

"De gevolgen van voedselonzekerheid worden al gevoeld in delen van Zuid-Kordofan, waar gezinnen overleven op gevaarlijk beperkte voedselvoorraden en de ondervoedingscijfers sterk stijgen," aldus de verklaring van donderdag.

Volgens de Integrated Food Security Phase Classification staan momenteel ongeveer een half miljoen mensen op de rand van hongersnood in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl.

De door de VN gesteunde beoordeling heeft al hongersnood uitgeroepen in delen van de Nuba-bergen, waar de SPLM-N een machtsbasis heeft.

In het hele land heeft het geweld sinds april 2023 tienduizenden mensen gedood, 12 miljoen mensen ontheemd en bijna 26 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid geduwd.