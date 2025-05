Qatar sluit deal ter waarde van $ 200 miljard voor aankoop Boeing-vliegtuigen tijdens bezoek Trump Qatar sluit deal ter waarde van $ 200 miljard voor aankoop Boeing-vliegtuigen tijdens bezoek Trump

Boeing-CEO Kelly Ortberg vertelt de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de ondertekeningsceremonie dat "dit de grootste bestelling van vliegtuigen in de geschiedenis van Boeing is, en dat is goed".