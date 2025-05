Frankrijk dreigt met een "sterk Europees antwoord" als de regering-Trump doorgaat met een voorstel om Franse kaas, champagne, handtassen en andere producten te belasten met tarieven tot 100 procent.

Het Franse parlement maakte de regering van president Donald Trump eerder dit jaar woedend door een wet aan te nemen die digitale giganten als Google, Apple, Facebook en Amazon belast voor inkomsten die in het land worden verdiend.

Gesprekken om het probleem op te lossen zijn tot nu toe mislukt en maandag dreigde de VS tarieven tot 100 procent op te leggen op 2,4 miljard dollar aan Franse goederen zoals mousserende wijn, yoghurt en Roquefortkaas.

"We hebben gisteren contact gehad met de Europese Unie om ervoor te zorgen dat als er nieuwe Amerikaanse tarieven komen, er een Europees antwoord komt, een krachtig antwoord", vertelde de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire aan Radio Classique.

"Dit is niet het soort gedrag dat je van de Verenigde Staten verwacht met betrekking tot een van haar belangrijkste bondgenoten, Frankrijk, en Europa in het algemeen," zei Le Maire, terwijl hij eraan toevoegde dat hij een patroon van "sancties en vergeldingsmaatregelen" wilde vermijden.

Roquefort, geen wijn

Frankrijk, gesteund door Groot-Brittannië, beweert dat de digitale giganten belasting moeten betalen over inkomsten die in een land zijn gegenereerd, zelfs als hun fysieke hoofdkantoor ergens anders is. Maar Washington vreest dat Amerikaanse bedrijven eruit zijn gepikt.

Het geschil dreigt een nieuw front te openen voor de VS in een reeks handelsgeschillen.

De VS en China zijn al verwikkeld in een handelsoorlog en Trump zei dat tarieven voor Argentinië en Brazilië opnieuw zouden worden ingevoerd, waarbij hij hen beschuldigde van het manipuleren van hun valuta's en het schaden van Amerikaanse boeren.

Het besluit "stuurt een duidelijk signaal dat de Verenigde Staten actie zullen ondernemen tegen digitale belastingregimes die discrimineren of anderszins onredelijke lasten opleggen aan Amerikaanse bedrijven," zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer in een verklaring.

De volledige lijst van Franse producten die onderhevig zijn aan mogelijke belastingen omvat cosmetica, porselein, zeep, handtassen, boter en verschillende soorten kaas, waaronder Roquefort, Edam en Gruyère.

Ondanks Trumps herhaalde dreigementen om wraak te nemen op Franse wijnen, stond alleen mousserende wijn op de tarieflijst.

Lighthizer had ook gewaarschuwd dat Washington overwoog het onderzoek uit te breiden om te kijken naar soortgelijke belastingen in Oostenrijk, Italië en Turkije.

De Franse belasting, die eerder dit jaar werd ingevoerd, legt een heffing van drie procent op de inkomsten van technologiebedrijven in Frankrijk, die vaak afkomstig zijn van online advertenties en andere digitale diensten.

De belasting treft bedrijven met een jaarlijkse wereldwijde omzet van ten minste $ 830 miljoen (750 miljoen euro) op hun digitale activiteiten.

De Franse belasting richt zich op inkomsten in plaats van winsten, die vaak worden gerapporteerd door technologiegiganten in jurisdicties met lage belastingen zoals Ierland, een praktijk die regeringen woedend heeft gemaakt.

'Discrimineert Amerikaanse bedrijven'

Het rapport van de US Trade Representative (USTR) "concludeerde dat de Franse Digital Services Tax (DST) discrimineert tegen Amerikaanse bedrijven, in strijd is met de heersende principes van het internationale belastingbeleid en buitengewoon belastend is voor getroffen Amerikaanse bedrijven".

De USTR heeft openbare hoorzittingen gepland over het voorstel om "rechten tot 100 procent op bepaalde Franse producten" op te leggen en de mogelijkheid om "kosten of beperkingen op te leggen aan Franse diensten".

De laatste datum om commentaar te leveren op de voorgestelde acties is 14 januari en "USTR verwacht daarna snel te handelen".

Brancheorganisaties verwelkomden het rapport, waarbij de Information Technology and Innovation Foundation in een verklaring zei dat de Franse belasting "nauw en ongepast gericht is op het genereren van inkomsten van alleen de grootste bedrijven in een kleine groep industrieën, waarvan er veel Amerikaans zijn".

De aankondiging kwam slechts enkele uren voordat Trump zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zou ontmoeten aan de zijlijn van de NAVO-top in Londen op dinsdag.

De gesprekken dreigen al gespannen te worden nadat Trump Macrons recente kritiek op de NAVO veroordeelde als "heel, heel gemeen".

Toch heeft Macron veel energie gestoken in het creëren van een nauwe diplomatieke relatie met Trump, met name door hem ervan te overtuigen rechtstreeks met de Iraanse leiders te praten.

De Franse president zei na Trump te hebben ontvangen voor de G7-top in augustus dit jaar dat er een overeenkomst zou kunnen worden bereikt over het belastinggeschil, maar tot nu toe is dit niet gebeurd.