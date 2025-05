Het kantoor van de Argentijnse president heeft bekendgemaakt dat president Javier Milei heeft besloten geslachtsveranderende behandelingen en operaties voor minderjarigen te verbieden, evenals beperkingen op te leggen aan de plaatsing van transgender vrouwen in vrouwengevangenissen.

Volgens zijn kantoor zal Milei per decreet bepalen dat gevangenen worden gehuisvest volgens hun geregistreerde geslacht ten tijde van het plegen van het misdrijf.

Ongeacht deze maatregel zal geen enkele transgender vrouw in een vrouwengevangenis worden geplaatst indien veroordeeld voor zedendelicten, mensenhandel of geweldsmisdrijven tegen vrouwen.

Het kantoor gaf geen details over het aantal transgender vrouwen in vrouwengevangenissen of het aantal veroordeelden voor dergelijke misdrijven.

De aankondiging kwam kort nadat een Amerikaanse rechter een presidentieel besluit van Donald Trump blokkeerde, dat hij op zijn eerste dag in functie had ondertekend. Dit besluit zou de zestien transgender vrouwen die in vrouwengevangenissen verblijven naar manneninrichtingen verplaatsen en hun genderbevestigende zorg beëindigen.

Het kantoor van Milei voegde toe dat de regering een wet uit 2012 zal aanpassen die mensen toestaat hun genderidentiteit te veranderen, waarbij onder meer hormoonbehandeling en operaties voor kinderen worden verboden.

"Genderideologie die tot het uiterste wordt gedreven en onder dwang of psychologische druk wordt toegepast op kinderen, vormt kindermishandeling," verklaarde het kantoor in een verklaring.

De aankondiging komt enkele dagen na protesten in Argentinië, die volgden op Milei's toespraak in Davos, Zwitserland, waarin hij vraagtekens zette bij "feminisme, diversiteit, inclusie, abortus, milieuactivisme en genderideologie", waarbij hij progressief beleid bestempelde als "een kanker die moet worden uitgeroeid."