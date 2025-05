Zwarte vrouwen in de VS stierven in 2023 bijna 3,5 keer zo vaak als blanke vrouwen rond de bevalling, terwijl moedersterfte over het algemeen daalde tot onder het niveau van voor de pandemie, maar de raciale verschillen groter werden, volgens federale gezondheidsgegevens die woensdag werden vrijgegeven.

In 2021 en 2022 was de moedersterfte onder zwarte vrouwen ongeveer 2,6 keer zo hoog als onder blanke vrouwen.

De gegevens suggereren dat de Covid-19 pandemie op haar hoogtepunt invloed had op alle zwangere vrouwen. Maar “zodra we teruggingen naar ‘gebruikelijke activiteiten’, kwam de impact van systemisch racisme en ongelijke toegang (tot medische zorg) ... weer helemaal terug,” zei Dr. Amanda Williams, interim medisch directeur van de March of Dimes.

Het rapport van de Centers for Disease Control and Prevention van woensdag over de 2023 sterfgevallen is gebaseerd op overlijdensakten. De CDC telt vrouwen die zijn overleden tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en tot 42 dagen na de geboorte. Sterfgevallen door ongevallen worden uitgesloten.

Uit het rapport blijkt het volgende:

Het moedersterftecijfer voor blanke vrouwen daalde van 19 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen in 2022 naar 14,5 per 100.000 in 2023.

Het percentage voor zwarte vrouwen ging van 49,5 naar iets boven de 50, hoewel het rapport zegt dat die stijging niet statistisch significant was.

Het aantal Latijns-Amerikaanse vrouwen daalde van ongeveer 17 naar ongeveer 12.

Het cijfer voor Aziatische Amerikanen daalde van ongeveer 13 naar ongeveer 11.

In totaal stierven in 2023 669 vrouwen tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling, meldde de CDC. Dat is een daling ten opzichte van 817 sterfgevallen in 2022 en 1.205 in 2021, toen het aantal het hoogst was in meer dan 50 jaar.

Overvloedige bloedingen, bloedvatverstoppingen en infecties zijn de belangrijkste oorzaken van moedersterfte.

Minder zwangerschappen

Een van die infecties is Covid-19. Het coronavirus en zijn complicaties bleken gevaarlijk voor zwangere vrouwen. En in de ergste dagen van de pandemie kunnen opgebrande artsen het risico hebben vergroot door de zorgen van zwangere vrouwen te negeren, zeggen experts.

De algemene impact van Covid-19 op zwangerschappen nam af naarmate de pandemie afnam en ziekenhuizen en geboortecentra weer normaal gingen werken.

Ook breidde het federale Medicaid-programma uit om postnatale zorg tot 12 maanden te dekken, in plaats van slechts zeven weken.

Dat hielp meer moeders herstellen en maakte ze gezonder voor de volgende keer dat ze probeerden een kind te krijgen, zei Williams.

Het aantal moedersterfgevallen hangt ook samen met het aantal zwangerschappen. Het aantal geboorten in de VS is gedaald en minder zwangerschappen draagt bij aan minder zwangerschapsgerelateerde sterfgevallen, aldus Eugene Declercq, onderzoeker zwangerschapssterfte aan de Universiteit van Boston.

CDC-functionarissen weigerden een verzoek van Associated Press om met een auteur van het rapport te spreken.

De overheid is nog bezig met het ontvangen en verwerken van overlijdensrapporten van vorig jaar. Maar Declercq zei dat zijn analyse van de beschikbare gegevens suggereert dat het aantal moedersterfgevallen in 2024 ongeveer hetzelfde zou kunnen zijn als in 2023.