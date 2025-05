Een viool uit 1714, gemaakt door de legendarische vioolbouwer Antonio Stradivari, werd vrijdag in New York geveild voor 11,3 miljoen dollar. Dat is minder dan de schattingen die het tot het duurste instrument ooit zouden maken.

Het veilinghuis Sotheby’s had geschat dat de “Joachim-Ma Stradivarius” viool tussen de $12 miljoen en $18 miljoen zou kunnen opbrengen. Aan de bovenkant van deze schatting zou het de recordprijs van $15,9 miljoen hebben overtroffen, die meer dan tien jaar geleden werd betaald voor een andere Stradivari-viool.

De “Joachim-Ma Stradivarius” wordt beschouwd als een van Stradivari's beste werken, gebouwd tijdens zijn “Gouden Periode”, de piek van zijn vakmanschap en akoestische meesterschap, aldus het veilinghuis.

Wat deze viool extra bijzonder maakt, is dat men gelooft dat het instrument de legendarische componist Johannes Brahms heeft geïnspireerd bij het schrijven van zijn beroemde “Vioolconcert in D majeur”. De viool werd zelfs bespeeld tijdens de première van dit concert in 1879.

“Deze buitengewone viool vertegenwoordigt het toppunt van vakmanschap en de geschiedenis van de klassieke muziek. Zijn ongeëvenaarde klank en rijke herkomst fascineren zowel verzamelaars als musici,” zei Mari-Claudia Jimenez, voorzitter bij Sotheby’s.

“De Joachim-Ma Stradivarius trok wereldwijde aandacht en behaalde een van de hoogste prijzen ooit voor een muziekinstrument — een erkenning van zijn zeldzaamheid en historische betekenis.”

Mijlpaal voor muziek en educatie

De biedingen bij Sotheby’s begonnen bij $8 miljoen en schoten binnen enkele seconden omhoog naar $10 miljoen, terwijl veilingmeester Phyllis Kao de zaal afspeurde naar iemand die $10,5 miljoen wilde bieden.

“Verkoop ik? Voor $10 miljoen,” zei ze, terwijl ze naar potentiële bieders keek.

De zaal bleef stil.

“Laatste kans, voor $10 miljoen,” zei ze. “Ik kan verkopen, en dat doe ik, voor $10 miljoen, tenzij iemand doorgaat.”

“Verkocht. $10 miljoen,” zei ze, terwijl ze de hamer sloeg.

De uiteindelijke prijs omvat de veilingkosten.

De naam van het instrument is afkomstig van twee beroemde vioolvirtuozen die het hebben bezeten: Joseph Joachim uit Hongarije en Si-Hon Ma uit China. De nalatenschap van Ma schonk de viool na zijn overlijden aan het New England Conservatory in Boston.

Het conservatorium zal de opbrengst gebruiken om studiebeurzen voor studenten te financieren.

“De verkoop is transformerend voor toekomstige studenten, en de opbrengst zal de grootste benoemde beurs ooit bij het New England Conservatory oprichten,” zei Andrea Kalyn, voorzitter van het conservatorium.

“Het was een eer om de Joachim-Ma Stradivari op onze campus te hebben, en we kijken ernaar uit om zijn nalatenschap verder te zien gaan op het wereldtoneel.”