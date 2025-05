Bangladesh heeft India verzocht om de afgezette voormalige premier Sheikh Hasina te stoppen met het maken van "valse en verzonnen" uitspraken terwijl zij in het land verblijft, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bangladesh.

Hasina vluchtte vorig jaar naar India na gewelddadige protesten waarbij meer dan 1.000 mensen om het leven kwamen. In een online toespraak op woensdag riep zij haar aanhangers op om zich te verzetten tegen de interim-regering in Bangladesh, die zij beschuldigde van het ongrondwettelijk grijpen van de macht.

Duizenden demonstranten verzamelden zich in Dhaka voorafgaand aan Hasina's toespraak en, in een poging deze te verstoren, vernielden en staken zij het huis van Mujibur Rahman, haar vader en de grondlegger van Bangladesh, in brand.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bangladesh overhandigde een protestnota aan de waarnemend hoge commissaris van India in Dhaka, waarin het "diepe bezorgdheid, teleurstelling en ernstige bezwaren" uitte over haar uitspraken, aldus een verklaring op de Facebook-pagina van het ministerie.

"Het ministerie ... verzocht ... India om onmiddellijk passende maatregelen te nemen, in de geest van wederzijds respect en begrip, om haar te stoppen met het maken van dergelijke valse, verzonnen en opruiende verklaringen ... terwijl zij in India is," aldus de verklaring.

'Gewelddadig gedrag'

Hoewel India niet reageerde op de communicatie van Bangladesh, veroordeelde de woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken, Randhir Jaiswal, de vernietiging van Rahmans huis als een "daad van vandalisme".

"Het is betreurenswaardig ... Iedereen die waarde hecht aan de vrijheidsstrijd die de Bengaalse identiteit en trots heeft gevormd, is zich bewust van het belang van deze residentie voor het nationale bewustzijn van Bangladesh," zei hij.

Het persbureau van de hoofdadviseur van de interim-regering van Bangladesh, Muhammad Yunus, verklaarde donderdag dat de aanval op Rahmans residentie een reactie was op Hasina's "gewelddadige gedrag".

"De regering hoopt dat India niet zal toestaan dat zijn grondgebied wordt gebruikt voor destabiliserende doeleinden in Bangladesh en Sheikh Hasina niet zal toestaan om te spreken," aldus de verklaring.