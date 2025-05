Nissan-CEO Makoto Uchida heeft zijn Honda-tegenhanger Toshihiro Mibe ontmoet om aan te geven dat hij de fusiegesprekken wilde beëindigen, nadat de grotere autofabrikant had voorgesteld om Nissan een dochteronderneming te maken, aldus een bron met kennis van de zaak.

In december ondertekenden de Japanse autofabrikanten een memorandum van overeenstemming om een integratie onder een houdstermaatschappij te bespreken. Dit zou de derde grootste autofabrikant ter wereld creëren en hen in staat stellen te concurreren in een steeds moeilijkere industrie.

De gesprekken zijn echter bemoeilijkt door toenemende meningsverschillen.

Meerdere bronnen die bekend zijn met de zaak hebben aan Reuters verteld dat de onderhandelingen vastliepen nadat Honda aangaf Nissan tot dochteronderneming te willen maken.

"Er is consensus bereikt (aan de kant van Nissan) dat de gesprekken niet kunnen doorgaan onder dat voorstel," zei een bron donderdag, die anoniem wilde blijven omdat de informatie niet openbaar is.

Nissan zal het besluit om zich terug te trekken uit het memorandum formaliseren tijdens een bestuursvergadering die vóór de aankondiging van de resultaten van het derde kwartaal volgende week zal plaatsvinden, voegde de bron eraan toe.

De huidige houding van Honda is dat het geen integratie zal accepteren tenzij Nissan ermee instemt een dochteronderneming te worden, meldde de Japanse publieke omroep NHK.

Honda is de op een na grootste autofabrikant van Japan, na Toyota, en Nissan staat op de derde plaats.

Woordvoerders van Nissan en Honda weigerden commentaar te geven op de status van hun gesprekken en herhaalden eerdere verklaringen dat ze tegen medio februari een toekomstige richting wilden vaststellen.

Het stopzetten van de gesprekken roept vragen op over hoe Nissan, dat midden in een herstelplan zit, zijn nieuwste crisis kan doorstaan zonder externe hulp.

Nissan heeft al plannen aangekondigd om 9.000 werknemers te ontslaan en de wereldwijde capaciteit met 20 procent te verminderen.

De aandelen van Nissan stegen donderdagmiddag met 7,6 procent, terwijl die van Honda met 3,5 procent daalden, waarmee de richting van hun respectieve bewegingen een dag eerder werd omgekeerd.