Het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om Gaza over te nemen en Palestijnen elders te hervestigen, roept herinneringen op aan een eerdere suggestie van zijn schoonzoon Jared Kushner over de potentiële waarde van “waterfront-eigendom” in de enclave.

Kushner, een voormalig adviseur van Trump, stelde vorig jaar voor dat Israël Palestijnen uit Gaza zou verwijderen terwijl het gebied wordt “opgeruimd”.

“Wat ik zou proberen te doen als ik Israël was, is gewoon iets bulldozeren in de Negev. Ik zou proberen mensen daarheen te verplaatsen. (...) Zodat je het werk kunt afmaken,” zei hij in een interview met het Middle East Initiative, een programma van de Kennedy School of Government van Harvard University.

Kushner zei dat de waterfront-eigendommen in Gaza zeer waardevol zouden kunnen zijn en suggereerde dat Israël “de mensen eruit zou moeten verplaatsen” via de Rafah-grensovergang naar Egypte of de Negev-woestijn “met de juiste diplomatie” en het gebied vervolgens “opruimen”.

Kushner was een van Trumps belangrijkste adviseurs op het gebied van buitenlands beleid tijdens zijn eerste ambtstermijn van 2017 tot 2021.

‘Deal van de eeuw’

Tijdens Trumps eerste ambtstermijn werd Kushner de “architect” genoemd van de zogenaamde “deal van de eeuw” en speelde hij een belangrijke rol in de normalisatie van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Soedan.

Charles Kushner, zijn vader, werd onlangs door Trump genomineerd als Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk. Hij staat ook bekend om zijn nauwe relatie met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Sinds 25 januari heeft Trump herhaaldelijk gesuggereerd dat Palestijnen in Gaza zouden moeten worden opgenomen door regionale Arabische landen zoals Egypte en Jordanië, een idee dat zowel door de Arabische staten als Palestijnse leiders is afgewezen.

Op dinsdag zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie met Netanyahu dat de VS Gaza zal “overnemen” en Palestijnen elders zal hervestigen onder een buitengewoon herontwikkelingsplan dat volgens hem de enclave zou kunnen veranderen in “de Rivièra van het Midden-Oosten”.

Zijn voorstel werd breed veroordeeld door de Palestijnen, Arabische landen en vele andere naties wereldwijd, waaronder Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Trumps voorstel om Palestijnen in Gaza te hervestigen kwam voor het eerst naar voren na een staakt-het-vuren dat op 19 januari in de enclave van kracht werd, waarmee een einde kwam aan de genocidale oorlog van Israël die meer dan 47.500 Palestijnen heeft gedood en de enclave in puin heeft achtergelaten.