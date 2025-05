De Europese Unie, Groot-Brittannië en klimaatkwetsbare ontwikkelingslanden hebben hun zorgen geuit over vertragingen bij de volgende wereldwijde beoordeling van de klimaatcrisis door het klimaatwetenschappelijke panel van de VN, nadat de Amerikaanse regering zich uit het proces heeft teruggetrokken.

Het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC), het VN-orgaan dat klimaatwetenschappers uit bijna 200 landen samenbrengt om de gezondheid van de planeet te beoordelen, komt volgende week bijeen in Hangzhou, China, om zijn volgende wereldwijde rapport te plannen.

“Het is van cruciaal belang dat alle bijdragen van de werkgroepen aan het Zevende Beoordelingsrapport op tijd worden voorbereid,” aldus de EU-klimaatchef Wopke Hoekstra en ministers uit 17 landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Marshalleilanden en Guatemala, in een gezamenlijke verklaring die vrijdag door Reuters werd ingezien.

“We zijn het verschuldigd aan iedereen die nu de gevolgen van de klimaatcrisis ondervindt, en aan toekomstige generaties, om beslissingen over de toekomst van onze planeet te nemen op basis van het beste beschikbare bewijs en kennis,” aldus de verklaring.

De regering-Trump heeft de deelname van Amerikaanse wetenschappers aan het IPCC stopgezet en zal volgende week niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst in Hangzhou, meldde Reuters donderdag.

Ambtenaren die bekend zijn met de gesprekken zeiden dat de landen achter de verklaring zich zorgen maken dat het rapport nu niet op tijd zal worden afgerond om de volgende “stocktake” van het Akkoord van Parijs in 2028 te informeren, waarbij bijna 200 landen hun vooruitgang in het aanpakken van de klimaatcrisis zullen beoordelen en strengere maatregelen zullen overeenkomen om verdere opwarming te voorkomen.

Klimaatgerelateerde bezuinigingen

President Donald Trump heeft vorige maand ook opdracht gegeven om de VS opnieuw terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs en heeft stappen ondernomen om het brede klimaatbeleid van de regering-Biden terug te draaien.

Ondertussen leidt miljardair Elon Musk de poging van de regering om de federale overheid te ontdoen van wat hij verspilling noemt, en de federale werkgelegenheid drastisch te verminderen, waarbij klimaatgerelateerde financiering wordt geschrapt en werknemers die werken aan klimaatwetenschap, klimaatgerechtigheid en schone energie worden verwijderd.

Een tweede verklaring, gepubliceerd op vrijdag door de Minst Ontwikkelde Landen, een groep van 45 van 's werelds meest kwetsbare naties, stelde dat er geen excuus is voor enige vertragingen in het proces.

“Elke terugval in dit proces zal worden gezien voor wat het is: politisering van wetenschap ten koste van kwetsbare landen,” aldus de verklaring. “Mensen in ontwikkelingslanden hebben niets te winnen bij het beperken van de toegang tot vrij beschikbare IPCC-wetenschap.”

De laatste “stocktake” van het Akkoord van Parijs, tijdens de COP28-klimaattop in 2023, zag bijna 200 landen overeenkomen om over te stappen van fossiele brandstoffen.

Die overeenkomst werd geïnformeerd door het vorige rapport van het IPCC, dat de drastische veranderingen uiteenzette die de mensheid heeft veroorzaakt in het klimaat van de planeet en de scherpe emissiereducties die nodig zijn om verdere rampen te voorkomen.