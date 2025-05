Ongeveer 42.000 mensen zijn de afgelopen twee weken gevlucht voor het conflict in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) en hebben hun toevlucht gezocht in Burundi, aldus de Verenigde Naties.

De M23-rebellen hebben hun territoriale controle in het oosten van de DRC versterkt door de steden Goma en Bukavu in te nemen, wat de vrees voor een regionale escalatie heeft aangewakkerd.

Het VN-vluchtelingen agentschap UNHCR had verwacht dat het geweld mensen naar Burundi zou drijven en had plannen gemaakt om tot 58.000 mensen over een periode van drie maanden te helpen, zei Brigitte Mukanga-Eno, de vertegenwoordiger van het agentschap in Burundi, afgelopen vrijdag.

Maar "alleen al in de eerste twee weken hebben we ... ongeveer 42.000 mensen ontvangen die al asiel zoeken", zei ze tijdens een persconferentie in Genève via een videoverbinding vanuit Bujumbura.

'Overbelast'

Ze gaf aan dat meer dan 36.000 mensen de Rusizi-rivier bij Rugombo waren overgestoken, terwijl nog eens 6.000 direct naar een transitcentrum in de buurt van de grootste stad Bujumbura waren gegaan.

"Vorige week dinsdag hadden we meer dan 9.000 mensen die op één dag overstaken," zei ze.

"Iedereen is overbelast: de overheid, maar ook de humanitaire actoren in het land die hun uiterste best doen."

Het agentschap liet weten dat het $40,4 miljoen zoekt om de paraatheid te versterken en levensreddende bescherming en hulp te bieden aan 275.000 intern ontheemden in de provincies Zuid-Kivu, Noord-Kivu, Maniema en Tanganyika in de DRC.