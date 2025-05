De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontmoette woensdag zijn Indonesische ambtgenoot Prabowo Subianto voor gesprekken gericht op het versterken van de economische en defensieve banden tussen de twee landen met een meerderheid van moslims.

De twee landen houden hun eerste High-Level Strategic Cooperation Council-top, nadat ze in 2022 tijdens een bijeenkomst in Bali hadden afgesproken dit forum op te richten.

Erdogans staatsbezoek aan Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld en de grootste economie van Zuidoost-Azië, was de tweede stop tijdens een vierdaags bezoek dat ook Maleisië en Pakistan omvat.

“Deze bijeenkomst is het hoogste reguliere bilaterale forum tussen de twee landen, waar alle zaken van gemeenschappelijk belang worden besproken, inclusief strategische kwesties en prioriteiten,” zei Rolliansyah Soemirat, woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, voorafgaand aan het bezoek.

Een Turkse verklaring meldde dat de besprekingen zich zouden richten op actuele regionale en mondiale kwesties, met name de genocideoorlog van Israël in Gaza.

Maandag ontmoette de Turkse leider de Maleisische premier Anwar Ibrahim en herhaalde hij zijn verzet tegen een Amerikaans voorstel om Palestijnen uit Gaza te verplaatsen. Hij benadrukte dat Israël verantwoordelijk moet worden gehouden voor de wederopbouw van het gebied.

“Wij beschouwen het voorstel om de Palestijnen te verbannen uit de gebieden waar zij al duizenden jaren wonen niet als iets dat serieus genomen kan worden,” zei Erdogan.

Strategische samenwerking

Erdogan en zijn vrouw, First Lady Emine Erdogan, arriveerden dinsdagavond laat in Jakarta en werden verwelkomd door Subianto op Halim Perdanakusuma International Airport in een lichte regen. Erdogan reed samen met Subianto in een colonne naar zijn hotel.

Indonesië en Turkije hebben de afgelopen jaren een steeds nauwere relatie opgebouwd, en de twee leiders ontmoetten elkaar eerder in Ankara in juli, toen Subianto nog president-elect en minister van Defensie was.

Subianto beloofde “de defensiesamenwerking en andere strategische gebieden te versterken voor wederzijds voordeel.”

De twee landen ondertekenden in 2010 een defensiesamenwerkingsovereenkomst, op basis waarvan de Indonesische staatswapenproducent Pindad en het Turkse FNSS gezamenlijk een nieuw model middelzware tank ontwikkelden.

In 2023 ondertekenden de twee landen een actieplan voor gezamenlijke militaire oefeningen en samenwerking in de defensie-industrie.

Naast Indonesië heeft Turkije HLSCC-samenwerkingsfora met 21 andere landen, waaronder Pakistan.

Turkije en Indonesië zijn van plan tijdens Erdogans bezoek overeenkomsten te ondertekenen op het gebied van handel, investeringen, onderwijs en technologie.

Erdogan reist woensdag door naar Pakistan, waar hij samen met premier Shehbaz Sharif het Pakistan-Turkije Business and Investment Forum zal toespreken en een andere HLSCC-bijeenkomst zal bijwonen.