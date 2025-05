Een deadline voor alle Israëlische troepen om Zuid-Libanon te verlaten onder een wapenstilstandsakkoord met Hezbollah verliep dinsdag, enkele uren nadat Israël had aangekondigd dat het van plan was in vijf 'strategische locaties' te blijven.

Volgens een Libanese veiligheidsfunctionaris begonnen Israëlische troepen maandag met de terugtrekking uit enkele grensdorpen, maar het leek erop dat ze in 'belangrijke gebieden' zouden blijven.

"Israëlische troepen beginnen zich terug te trekken uit grensdorpen, waaronder Mais al-Jabal en Blida, terwijl het Libanese leger oprukt," vertelde de functionaris aan AFP, onder voorwaarde van anonimiteit vanwege de gevoeligheid van de kwestie.

Het Israëlische leger heeft zich teruggetrokken uit Zuid-Libanese dorpen, maar blijft op vijf locaties aanwezig, aldus een Libanese veiligheidsbron.

"Het Israëlische leger heeft zich teruggetrokken uit alle grensdorpen behalve vijf punten, terwijl het Libanese leger zich geleidelijk inzet vanwege de aanwezigheid van explosieven in sommige gebieden en schade aan de wegen," zei de bron, die anoniem wilde blijven, tegen AFP.

Zuid- en Oost-Libanon en Zuid-Beiroet werden zwaar verwoest tijdens twee maanden van totale oorlog door Israël en een jaar na de oorlog in Gaza.

Autoriteiten schatten dat de kosten voor wederopbouw meer dan 10 miljard dollar kunnen bedragen, terwijl volgens cijfers van de Verenigde Naties meer dan 100.000 mensen intern ontheemd blijven.

Ondanks de verwoesting wachten duizenden mensen sinds de wapenstilstand van 27 november vol ongeduld om naar huis terug te keren, hun eigendommen te inspecteren en in sommige gevallen naar de doden onder het puin te zoeken.

De Libanese televisiezender LBCI meldde dat het leger van het land 's nachts was opgerukt naar Mais al-Jabal, Blida, Yaroun, Maroun en Mahbib.

De Libanese autoriteiten hebben elke verlenging van de terugtrekkingstermijn afgewezen en dringen er bij de sponsors van het akkoord op aan om Israël onder druk te zetten zich terug te trekken.

Er zouden sinds het begin van het staakt-het-vuren ongeveer 60 mensen zijn omgekomen, van wie twee dozijn op 26 januari toen inwoners probeerden terug te keren naar grenssteden op de oorspronkelijke terugtrekkingsdeadline.