De Amerikaanse president Donald Trump en de Indiase premier Narendra Modi bespraken donderdag in Washington onderwerpen variërend van wapenverkoop tot handel. In hun publieke uitspraken vermeden ze echter gevoelige kwesties zoals mensenrechten en misbruik van minderheden.

Volgens experts hebben zorgen over India's mensenrechtenbeleid de afgelopen jaren in Washington een lagere prioriteit gekregen. Dit komt doordat India zijn invloed heeft vergroot door de handel met de VS te versterken en een partner te worden in het tegengaan van China. Ze merken op dat een tweede termijn van Trump deze trend waarschijnlijk zal voortzetten.

Tijdens de formele opmerkingen van de leiders in het Witte Huis en hun gezamenlijke persconferentie werd geen melding gemaakt van mensenrechtenkwesties. Ook in hun online verklaringen kwam dit onderwerp niet aan bod.

"Trump zal waarschijnlijk geen standpunt innemen over mensenrechtenkwesties in India. Dat komt grotendeels doordat zijn buitenlandse beleid sterk op belangen is gebaseerd, met weinig ruimte voor waarden zoals mensenrechten in het buitenland," zei Michael Kugelman, directeur van het South Asia Institute bij de denktank Wilson Center.

Hoewel voormalig president Joe Biden ook sterke banden met India onderhield, sprak zijn minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, af en toe kritiek uit over misbruik van minderheden.

Rapporten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over mensenrechten en religieuze vrijheid hebben in recente jaren misstanden in India gedocumenteerd. New Delhi noemt deze rapporten echter "diep bevooroordeeld."

Chietigj Bajpaee, senior onderzoeker bij de denktank Chatham House, noemde Modi en Trump "sterke leiders" met gedeelde opvattingen. Kugelman voegde eraan toe dat hun overeenkomsten, waaronder hun benadering van mensenrechten, hun onderlinge verstandhouding versterken.