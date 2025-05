De waarnemend commissaris van de Sociale Zekerheidsadministratie (SSA) is afgetreden vanwege verzoeken van het Department of Government Efficiency (DOGE) om toegang te krijgen tot informatie van ontvangers van sociale zekerheid. Dit melden twee personen die bekend zijn met het vertrek van de functionaris, maar die niet bevoegd waren om de kwestie publiekelijk te bespreken.

Waarnemend commissaris Michelle King trad afgelopen weekend af na meer dan 30 jaar dienst. Haar vertrek werd volgens de bronnen geïnitieerd nadat King weigerde DOGE-medewerkers toegang te geven tot gevoelige informatie van de SSA.

Het Witte Huis heeft haar vervangen door Leland Dudek, die momenteel werkzaam is bij de SSA, aldus de bronnen. Woordvoerder van het Witte Huis, Harrison Fields, verklaarde maandagavond: “President Trump heeft de hooggekwalificeerde en getalenteerde Frank Bisignano genomineerd om de Sociale Zekerheidsadministratie te leiden, en we verwachten dat hij de komende weken snel zal worden bevestigd. In de tussentijd zal de organisatie worden geleid door een ervaren antifraude expert van de Sociale Zekerheid als waarnemend commissaris.”

Fields voegde eraan toe: “President Trump is toegewijd aan het benoemen van de beste en meest gekwalificeerde individuen die zich inzetten voor het werken namens het Amerikaanse volk, en niet om de bureaucratie tevreden te stellen die hen al veel te lang in de steek heeft gelaten.”

Het vertrek van King is een van de meerdere ontslagen van hooggeplaatste functionarissen die zich zorgen maken over de mogelijke onwettige toegang van DOGE-medewerkers tot privégegevens van belastingbetalers.