Game designer Sam Alfred is zich terdege bewust van de uitdaging om een videogame te ontwikkelen waarin de klimaatcrisis centraal staat.

Lijsten met bestverkochte games staan vaak vol met titels die destructie en geweld promoten, in plaats van constructieve betrokkenheid bij het milieu. Toch heeft "Terra Nil", een strategiespel ontworpen door Alfred en uitgebracht in maart vorig jaar, spelers de taak gegeven om ecosystemen te herstellen. Volgens uitgever Devolver Digital heeft het spel sindsdien 300.000 spelers aangetrokken.

"Ik ben de tel kwijtgeraakt van hoe vaak mensen het spel hebben afgedaan of belachelijk hebben gemaakt vanwege de aard ervan, omdat het geen spel is over het neerschieten van mensen of ongebreideld expansionisme," zei Alfred.

"Het milieu stond centraal in het spel. Het doel was om spelers, andere game-ontwikkelaars en mensen te laten zien dat het mogelijk is om een strategiespel te maken zonder exploitatie van het milieu."

De 30-jarige Zuid-Afrikaan houdt woord en vraagt spelers van Terra Nil om te helpen radioactieve zones te ontsmetten met zonnebloemen en het Great Barrier Reef te redden, samen met andere klimaatgerelateerde taken.

Hij is niet de eerste ontwerper die een milieuboodschap opneemt in zijn games -- en ook niet de eerste die er kritiek op krijgt.

'Gepolariseerd'

In 2017 introduceerde "Cities: Skylines", een stadbouwspel, de uitbreiding "Green Cities", waarin spelers hun ideale metropool konden creëren met aandacht voor vervuiling en milieubeheer.

"Ik herinner me dat de Green Cities-uitbreiding verrassend genoeg het publiek polariseerde," zei Mariina Hallikainen, algemeen directeur van Colossal Order, de Finse studio achter het spel.

"Er was zelfs feedback dat we het spel nu zouden verpesten door politiek te worden."

Het team achter het spel ontkent dat er een expliciete politieke boodschap was en benadrukt dat spelers zelf konden kiezen of ze hun stad groen wilden maken of niet.

Andere studio's laten zich echter niet ontmoedigen om klimaatkwesties in hun games te verwerken. Het boegbeeld van alle strategiespellen, "Civilization", nam de klimaatcrisis op in een uitbreiding van zijn zesde editie in 2019.

Met naar schatting drie miljard mensen die minstens één keer per jaar videogames spelen, zien klimaatcampagnevoerders hen al lang als een potentiële doelgroep. Zelfs de Verenigde Naties hebben geprobeerd een klimaatspel te maken: "Mission 1.5", dat volgens hen meer dan zes miljoen mensen bereikte.

'Superkracht'

Vooraanstaande namen uit de industrie hebben zich verenigd in verschillende initiatieven om te kijken hoe ze het klimaat in hun games kunnen opnemen. Studio's, handelsorganisaties en investeerders vormden “Playing for the Planet”, een samenwerkingsverband gesteund door de Verenigde Naties dat sinds 2020 elk jaar een “Green Game Jam” organiseert.

Andere figuren uit de industrie hebben dan weer in 2019 een klimaatafdeling van de International Game Developers Association (IGDA) opgericht.

"Jullie hebben een superkracht: jullie zijn gamemakers," zei Arnaud Fayolle, artistiek directeur bij uitgever Ubisoft en een belangrijke drijvende kracht achter de klimaatafdeling van de IGDA, tijdens hun conferentie vorig jaar.

"Jullie kunnen drie miljard spelers over de hele wereld bereiken die al vertrouwen hebben in wat jullie te zeggen hebben. Jullie kunnen complexe problemen op een leuke en boeiende manier uitleggen zoals scholen dat nooit kunnen."

De IGDA-afdeling brengt bijna 1.500 experts uit de industrie, universiteitsprofessoren en specialisten op het gebied van ecologie en klimaat samen, die hun expertise delen om videogames te betrekken bij klimaatkwesties en gamers aan te moedigen om mee te doen.

"Het idee is om een positieve culturele impact te genereren via esthetiek, storytelling, spelmechanismen en technologie," aldus Fayolle.