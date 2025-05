Israëlische troepen hebben een gezondheidscentrum van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in de zuidelijke Westelijke Jordaanoever omgevormd tot een detentiecentrum, in strijd met het internationaal recht, meldde het VN-agentschap vrijdag.

In een verklaring liet UNRWA weten dat Israëlische troepen "het UNRWA Arroub Camp Health Centre (nabij Bethlehem) hebben gebruikt als een tijdelijke detentieplaats tijdens een zoek- en arrestatieoperatie op 12 februari."

De Israëlische troepen "drongen met geweld het gezondheidscentrum binnen en gebruikten het voor de detentie en ondervraging van tientallen Palestijnse bewoners die in het kamp waren opgepakt," aldus het agentschap.

UNRWA merkte op dat "dit een nieuwe ontwikkeling is in de flagrante schending van de onschendbaarheid van VN-faciliteiten," en voegde eraan toe dat "dit recente incident deel uitmaakt van een patroon van gewelddadige binnendringingen in UNRWA-faciliteiten in de Westelijke Jordaanoever sinds oktober 2023, door zowel Israëlische veiligheidstroepen als Palestijnse gewapende groepen."

Het benadrukte ook dat “sinds 30 januari en de uitvoering van wetten van de Knesset (het Israëlische parlement), waaronder een contactverbod tussen UNRWA en Israëlische autoriteiten, het agentschap niet langer in staat is om contact te onderhouden met Israëlische functionarissen en dergelijke incidenten direct te melden en te de-escaleren wanneer ze zich voordoen.”

Verbod op UNRWA

In oktober vorig jaar heeft het Israëlische parlement twee wetten aangenomen die oproepen tot het beëindigen van de activiteiten van het agentschap in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en die Israëlische autoriteiten verbieden om contact te hebben met het agentschap.

De wetten zijn op 30 januari in werking getreden.

Dit laatste incident vindt plaats te midden van een verwoestend offensief van het Israëlische leger in Jenin en Tulkarem in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, dat begon op 21 januari en tot nu toe meer dan 30 mensen het leven heeft gekost, duizenden mensen heeft ontheemd en grootschalige vernietiging heeft veroorzaakt.

De Israëlische escalatie in de bezette Westelijke Jordaanoever volgt op een staakt-het-vuren en een gevangenenruilovereenkomst in Gaza op 19 januari, na meer dan 15 maanden van Israëlische bombardementen die meer dan 48.200 Palestijnen hebben gedood en de enclave hebben verwoest.

Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober 2023 hebben Israëlische troepen en kolonisten meer dan 910 Palestijnen gedood in de bezette Westelijke Jordaanoever, volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid.

In juli 2024 verklaarde het Internationaal Gerechtshof dat de decennialange bezetting van Palestijns grondgebied door Israël illegaal is en eiste het de evacuatie van alle bestaande nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.