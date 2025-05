Türkiye en het Verenigd Koninkrijk hebben tijdens diplomatieke gesprekken in de Turkse hoofdstad Ankara gesproken over de onvoorwaardelijke opheffing van sancties tegen Syrië, met name om financiële stromen te herstellen.

Volgens Turkse diplomatieke bronnen werd de bijeenkomst op maandag geleid door de Turkse plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Nuh Yilmaz en Hamish Falconer, de Britse minister van Staat voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Afghanistan en Pakistan.

Tijdens de gesprekken kwamen Syrië en andere regionale kwesties aan bod. Yilmaz deelde Türkiye’s beoordeling van de veiligheids-, humanitaire en economische situatie in Syrië en benadrukte de noodzaak van een alomvattende aanpak van de crisis.

Hij onderstreepte het belang van het ondersteunen van nationale verzoeningsinspanningen om het centrale bestuur te herstellen en herhaalde dat separatistische bewegingen geen plaats hebben in dit proces.

Yilmaz ging ook in op de wederopbouw en economische ontwikkeling van Syrië. “De kwestie van het onvoorwaardelijk en volledig opheffen van sancties — met name om financiële stromen naar het land mogelijk te maken — werd besproken,” aldus de bronnen.

Türkiye en het Verenigd Koninkrijk kwamen overeen om de consultaties over Syrië en andere regionale kwesties voort te zetten.

De bijeenkomst vond plaats in de nasleep van de val van het Baath Bashar al-Assad regime in december, waarbij Syrië nu wordt geleid door een overgangsregering onder leiding van Ahmed Alsharaa.