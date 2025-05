De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy "staat op het punt" een belangrijke overeenkomst over kritieke mineralen te ondertekenen, aldus de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Mike Waltz.

Waltz verklaarde vrijdag dat het Zelenskyy zelf was die een economisch partnerschap met de Verenigde Staten voorstelde op het gebied van mineraalontwikkeling. Dit deed hij in september tijdens de presentatie van zijn overwinningsplan. Hij benadrukte dat veel van de bekende Oekraïense mineralenvoorraden niet worden ontwikkeld en noemde de Amerikaanse president Donald Trump een "deal maker".

"Hier komt het op neer. President Zelenskyy gaat die overeenkomst ondertekenen, en dat zult u op zeer korte termijn zien. En dat is goed voor Oekraïne. Wat is er beter voor Oekraïne dan een economisch partnerschap met de Verenigde Staten?" zei Waltz tijdens de Conservative Political Action Conference in Washington, DC.

Oekraïne beschikt over enorme reserves van kritieke zeldzame aardmineralen, die volgens een rapport van het World Economic Forum uit 2024 in de triljoenen dollars kunnen lopen. Het land bezit ongeveer vijf procent van de totale minerale hulpbronnen in de wereld.

Naast een van de grootste bevestigde lithiumreserves heeft Oekraïne ook halfgeleider-geschikt neon gas, essentieel voor de productie van chips, evenals beryllium, uranium, zirkonium, apatiet, ijzererts en mangaan.

'Desinformatiebel'

Trump heeft herhaaldelijk beloofd een einde te maken aan de grootschalige oorlog van Rusland in Oekraïne. Hij gaf zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy de schuld van het conflict, dat eerder deze maand zijn derde jaar inging.

Deze week raakte Trump echter in een luidruchtig openbaar conflict met Zelenskyy. Hij beschuldigde Oekraïne ervan de oorlog te zijn begonnen en sloot Kiev uit van de eerste onderhandelingsronde met Rusland in Saoedi-Arabië op dinsdag.

Zelenskyy uitte op zijn beurt frustratie en beweerde dat Trump vastzit in een Russische "desinformatiebel". Dit bracht de Amerikaanse president ertoe een grootschalige aanval te lanceren op de Oekraïense leider, waarbij hij hem beschuldigde van een "dictator zonder verkiezingen" te zijn. Kiev verklaarde oorlog aan Rusland, ondanks het feit dat het Kremlin in februari 2022 begon met wat het een "speciale militaire operatie" noemt tegen Oekraïne.

De eerste aanval zag Russische troepen oprukken naar de Oekraïense hoofdstad, voordat ze werden teruggedrongen.

De frontlinies zijn de afgelopen drie jaar sterk verschoven, waarbij Rusland een stevige positie heeft ingenomen in het oosten. Daar ondersteunde het sinds 2014 separatistische troepen, hetzelfde jaar waarin het de Krim illegaal annexeerde.