Bijna 1.700 brandweerlieden bestrijden Japan's grootste bosbrand in drie decennia, meldden functionarissen maandag, terwijl ongeveer 4.600 inwoners onder een evacuatieadvies blijven.

Eén persoon kwam vorige week om bij de brand in de noordelijke regio Iwate, die volgde op recordlage neerslag in het gebied en de heetste zomer ooit gemeten in Japan afgelopen jaar.

De brand nabij de stad Ofunato heeft sinds donderdag ongeveer 2.100 hectare (5.200 acres) verwoest, aldus het Agentschap voor Brand- en Rampenbestrijding maandag.

Brandweerlieden uit 14 Japanse regio's, waaronder eenheden uit Tokio, bestrijden nu de brand, met de hulp van 16 helikopters — waaronder militaire toestellen — die proberen de vlammen te blussen. Naar schatting zijn tegen zondag 84 gebouwen beschadigd, hoewel de details nog worden beoordeeld, aldus het agentschap.

Ongeveer 2.000 mensen hebben het gebied verlaten om bij vrienden of familie te verblijven, terwijl meer dan 1.200 mensen naar opvangcentra zijn geëvacueerd, volgens functionarissen.

Beelden van maandagochtend uit Ofunato, uitgezonden door de nationale omroep NHK, toonden oranje vlammen dicht bij gebouwen en witte rook die de lucht in trok.

Het aantal bosbranden in Japan is sinds de piek in de jaren 70 afgenomen, volgens overheidsgegevens. Maar in 2023 waren er ongeveer 1.300 branden in het hele land, voornamelijk geconcentreerd in de periode van februari tot april, wanneer de lucht droger is en de wind toeneemt.

Ofunato registreerde in februari slechts 2,5 millimeter regenval, waarmee het vorige laagterecord van 4,4 millimeter in 1967 werd gebroken en ver onder het gebruikelijke gemiddelde van 41 millimeter bleef.