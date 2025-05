Hooggeplaatste delegaties uit de VS en Rusland zullen elkaar in Saoedi-Arabië ontmoeten om te bespreken hoe de oorlog in Oekraïne kan worden beëindigd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en Yuri Ushakov, een buitenlands beleidsadviseur van president Vladimir Poetin, arriveerden maandag in de hoofdstad Riyad.

Tijdens de gesprekken zal de VS worden vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz en speciaal gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff.

De bijeenkomst volgt op afzonderlijke telefoongesprekken die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week voerde met Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy in een poging om een einde te maken aan de drie jaar durende oorlog.

Oekraïne zal echter niet deelnemen aan de gesprekken, aangezien het niet is uitgenodigd.

Zelenskyy benadrukte dat Oekraïne "nooit" een akkoord zal accepteren dat zonder de deelname van Kiev wordt gesloten.

Zelenskyy zal dinsdag zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan ontmoeten in de hoofdstad Ankara, waar ze bilaterale betrekkingen, de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en andere regionale en mondiale kwesties zullen bespreken.

De leiders van verschillende grote Europese landen kwamen maandag bijeen in Parijs op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron om trans-Atlantische betrekkingen, de situatie in Oekraïne, mogelijke vredesonderhandelingen en de veiligheid in Europa te bespreken.

De betrekkingen tussen de VS en Europa verslechterden deze maand nadat Trump directe gesprekken met Poetin over vredesbesprekingen in Oekraïne initieerde zonder Europese betrokkenheid.

Tijdens de Veiligheidsconferentie van München afgelopen weekend bevestigde Keith Kellogg, Trumps speciale gezant voor Rusland en Oekraïne, dat Europeanen niet zullen worden uitgenodigd voor de geplande vredesbesprekingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne.