De Amerikaanse president Donald Trump heeft de hulp aan Oekraïne opgeschort, zo meldde een functionaris aan het persbureau AFP. Hiermee wordt de druk op Kiev aanzienlijk verhoogd om in te stemmen met vredesonderhandelingen met Rusland.

“De president is duidelijk geweest in zijn streven naar vrede. Onze partners moeten zich ook voor dat doel inzetten. We pauzeren en herzien onze hulp om ervoor te zorgen dat deze bijdraagt aan een oplossing”, zei een functionaris van het Witte Huis maandag in een korte verklaring op voorwaarde van anonimiteit.

Het bevel kwam er nadat The Wall Street Journal, onder vermelding van huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen, maandag meldde dat de financiering de afgelopen weken was opgeschort vanwege de bevriezing van buitenlandse hulp door de regering.

De mogelijke stopzetting van de primaire wapentransportleiding naar Oekraïne komt echter slechts enkele dagen na een gespannen ontmoeting tussen president Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy in het Witte Huis.

De publieke onenigheid draaide om Zelenskyy's twijfels over de inspanningen van Trump om een akkoord te sluiten dat een einde zou maken aan de drie jaar durende oorlog met Rusland, en of dit blijvende vrede zou brengen.

Zelenskyy verliet het Witte Huis na het meningsverschil, en een geplande ondertekeningsceremonie voor een overeenkomst over kritieke mineralen en een persconferentie werden geannuleerd.

Gevraagd of de VS de militaire hulp aan Oekraïne zal beëindigen tijdens een persbriefing in het Witte Huis, zei Trump dat hij daar “op dit moment nog niet over heeft gesproken.”

‘Zal niet lang blijven’

Eerder op de dag waarschuwde de Amerikaanse president Zelenskyy dat de voortdurende Amerikaanse steun aan Oekraïne mogelijk “niet veel langer” zal duren, tenzij de Oekraïense president zijn houding verandert en snel een einde maakt aan de oorlog met Rusland.

Hij voegde eraan toe dat Zelenskyy “niet lang zal blijven” als hij geen akkoord sluit met Rusland. “Misschien wil iemand geen akkoord sluiten, en als iemand dat niet wil, denk ik dat die persoon niet lang zal blijven.”

“Die persoon zal niet lang worden gehoord, want ik geloof dat Rusland een akkoord wil sluiten. Ik geloof zeker dat de mensen in Oekraïne een akkoord willen sluiten,” voegde hij eraan toe.

Ondertussen meldde The Journal dat het Witte Huis een vergadering belegt om te overwegen de zendingen op te schorten door gebruik te maken van de terugtrekkingsbevoegdheid, onder verwijzing naar een assistent van het Congres en een tweede persoon die bekend is met de zaak.

Kort na Trumps opmerkingen sprak Zelenskyy de hoop uit op voortgezette Amerikaanse steun bij het veiligstellen van vrede. Hij benadrukte dat Oekraïne nauw samenwerkt met Washington en zijn Europese partners om een einde te maken aan de oorlog.

“We werken samen met Amerika en onze Europese partners en hopen zeer op Amerikaanse steun op het pad naar vrede,” zei de Oekraïense leider op X, waarbij hij de noodzaak van echte veiligheidswaarborgen benadrukte.