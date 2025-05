De humanitaire situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo zal “zeer dramatisch” worden door de bezuinigingen op Amerikaanse buitenlandse hulp, zei een regeringsfunctionaris maandag.

Communicatieminister Patrick Muyaya verklaarde tijdens een videoconferentie met het Africa Center van de Amerikaanse denktank Atlantic Council dat 70 procent van de humanitaire hulp in het oosten werd gefinancierd door het United States Agency for International Development (USAID). Hij waarschuwde dat de situatie “al dramatisch was, maar nog dramatischer zal worden, omdat we deze Amerikaanse hulp niet meer hebben.”

“We moeten ervoor zorgen dat Goma toegankelijk blijft voor humanitaire hulp. Dit is zeer, zeer urgent,” benadrukte Muyaya, waarbij hij opriep tot heropening van de luchthaven van Goma.

Hij wees op de situatie van kinderen, die niet “in vrede naar school kunnen gaan,” aangezien jongeren tussen de 13 en 18 jaar “systematisch worden ontvoerd.”

Zijn opmerkingen volgden op het besluit van de regering-Trump om, op advies van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk, hoofd van het Department of Government Efficiency (DOGE), de activiteiten van USAID zowel nationaal als internationaal stop te zetten.

Deze maatregel heeft wereldwijd geleid tot verstoringen in hulpprogramma's, wat gevolgen heeft voor niet-gouvernementele organisaties en mediabedrijven die afhankelijk zijn van de financiering van het agentschap.

Meer dan 8500 doden

De M23-rebellengroep heeft sinds december haar territoriale controle in de DRC geïntensiveerd en recentelijk de provinciale hoofdsteden Goma en Bukavu ingenomen.

Gevechten in de DRC hebben sinds januari geleid tot de dood van meer dan 8500 mensen, met minstens 5700 gewonden, aldus de Congolese minister van Volksgezondheid, Samuel-Roger Kamba.

Vorige week kwamen minstens 16 mensen om en raakten meer dan 17 gewond bij een explosie tijdens een M23-bijeenkomst in Bukavu, volgens de minister.

Muyaya riep de internationale gemeenschap op om druk te blijven uitoefenen, “vooral op Rwanda, zodat zij terug aan tafel komen en we een oplossing kunnen vinden voor de huidige situatie.”

De DRC beschuldigt Rwanda ervan de rebellen te steunen, en landen zoals de VS en het VK hebben strafmaatregelen en sancties tegen Kigali aangekondigd vanwege de vermeende steun.