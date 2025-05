DeepSeek, een Chinese startup op het gebied van kunstmatige intelligentie, heeft tijdelijk de downloads van zijn chatbot-apps in Zuid-Korea stopgezet. Dit gebeurt terwijl het bedrijf samenwerkt met lokale autoriteiten om privacykwesties aan te pakken, aldus Zuid-Koreaanse functionarissen op maandag.

De Zuid-Koreaanse Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens meldde dat de apps van DeepSeek zaterdagavond zijn verwijderd uit de lokale versies van de Apple App Store en Google Play. Het bedrijf heeft toegezegd samen te werken met de commissie om de privacybescherming te versterken voordat de apps opnieuw worden gelanceerd.

Deze maatregel heeft geen invloed op gebruikers die de app al op hun telefoons hebben gedownload of deze op hun persoonlijke computers gebruiken. Nam Seok, directeur van de onderzoeksafdeling van de Zuid-Koreaanse commissie, adviseerde Zuid-Koreaanse gebruikers van DeepSeek om de app van hun apparaten te verwijderen of te vermijden persoonlijke informatie in te voeren totdat de problemen zijn opgelost.

Veel Zuid-Koreaanse overheidsinstanties en bedrijven hebben DeepSeek al geblokkeerd op hun netwerken of werknemers verboden de app voor werkdoeleinden te gebruiken, uit bezorgdheid dat het AI-model te veel gevoelige informatie verzamelt.

De Zuid-Koreaanse privacycommissie, die vorige maand begon met het onderzoeken van de diensten van DeepSeek, ontdekte dat het bedrijf onvoldoende transparant was over gegevensoverdrachten aan derden en mogelijk buitensporig veel persoonlijke informatie verzamelde, aldus Nam.

Nam gaf aan dat de commissie geen schatting heeft van het aantal DeepSeek-gebruikers in Zuid-Korea. Een recente analyse van Wiseapp Retail toonde echter aan dat DeepSeek in de vierde week van januari door ongeveer 1,2 miljoen smartphonegebruikers in Zuid-Korea werd gebruikt, waarmee het de op één na populairste AI-tool werd na ChatGPT.

Terugslag in veel landen

Verschillende regeringen, van Rome tot Canberra, nemen maatregelen tegen de Chinese app, met het argument dat ze potentiële lekken van gevoelige informatie via generatieve AI-diensten moeten voorkomen.

Italië was het eerste land dat actie ondernam. Het startte een onderzoek naar DeepSeek en blokkeerde de app om te voorkomen dat deze gegevens van Italiaanse gebruikers verzamelt. De Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming had in 2023 ook tijdelijk de westerse concurrent ChatGPT geblokkeerd.

De acties van Italië kunnen een bredere Europese reactie signaleren. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL heeft aangegeven DeepSeek te willen ondervragen over zijn AI-systemen.

Taiwan verbood vervolgens werknemers in de publieke sector en bij belangrijke infrastructuurfaciliteiten om DeepSeek te gebruiken, met het argument dat het een Chinees product is en de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.

Australië volgde enkele dagen later. De Australische regering benadrukte echter dat het verbod niet te maken heeft met de Chinese oorsprong van de app, maar met het 'onacceptabele risico' dat deze vormt voor de nationale veiligheid.

Ook Amerikaanse wetgevers hebben stappen ondernomen met de introductie van de 'No DeepSeek on Government Devices Act'. Congreslid Darin LaHood noemde de bedreiging voor de nationale veiligheid die het 'met de Chinese Communistische Partij verbonden bedrijf' DeepSeek vormt 'alarmerend'.

Op staatsniveau werden ook verboden uitgevaardigd in Texas, Virginia en New York. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, verklaarde dat persoonlijke informatie 'beschermd moet worden tegen kwaadaardige spionageoperaties door de Chinese Communistische Partij'.

Privacyrisico of technologische politiek?

Het is opmerkelijk dat de algemene voorwaarden van DeepSeek een clausule bevatten over het delen van persoonlijke gegevens met derden, opvallend vergelijkbaar met die van OpenAI's ChatGPT.

‘In China zijn bedrijven wettelijk verplicht om gebruikersgegevens te verstrekken wanneer de overheid hierom vraagt,’ zei Youm Heung-youl, professor gegevensbeveiliging aan de Soonchunhyang Universiteit, tegen AFP.

Peking beweert echter dat de beperkingen geen legitieme zorgen over nationale veiligheid weerspiegelen, maar eerder 'de politisering van economische, handels- en technologische kwesties' benadrukken.

Volgens de Chinese regering zal deze 'nooit bedrijven of individuen verplichten om illegaal gegevens te verzamelen of op te slaan'.

Hoewel Amerikaanse technologiebedrijven vaak weerstand bieden tegen overheidsverzoeken, tonen eerdere gevallen met TikTok, Snap, X, Discord en Meta aan dat ook zij onder druk kunnen worden onderzocht, gedwongen of verplicht om te voldoen.

China's AI-ambities

Experts wijzen op de enorme hoeveelheid onderzoek en ontwikkeling (R&D) die China de afgelopen jaren in bedrijven heeft gestoken.

Volgens gegevens van de Koreaanse Kamer van Koophandel staat China op de tweede plaats van 's werelds grootste R&D-investeerders, na de VS, maar vertoonde het de grootste groei. Het investeringsvolume steeg in het afgelopen decennium meer dan elfvoudig.

DeepSeek verraste de wereld in januari met de lancering van een chatbot die het prestatieniveau van Amerikaanse rivalen evenaarde, terwijl het beweerde veel lagere trainingskosten te hebben.

DeepSeek zegt minder geavanceerde H800-chips te gebruiken – die tot 2023 aan China mochten worden verkocht onder Amerikaanse exportbeperkingen – om zijn grote leermodel aan te drijven.

Terwijl halfgeleiderexporterende grootmachten zoals Zuid-Korea en Taiwan floreren door de verkoop van geavanceerde chips, heeft DeepSeek de industrie opgeschud.

‘Als DeepSeek echt H800 gebruikte, betekent dit dat zelfs zonder geavanceerde halfgeleiders vergelijkbare resultaten kunnen worden bereikt met algemene halfgeleiders, zolang de software maar goed is,’ zei Park Ki-soon, professor Chinese economie aan de Sungkyunkwan Universiteit, tegen AFP.

‘Landen zoals de VS en China investeren enorme hoeveelheden talent en middelen in softwareontwikkeling,’ voegde hij eraan toe, en benadrukte dat DeepSeek aantoont dat overheden dit verder moeten stimuleren en 'ondersteuning moeten bieden om deze groei te bevorderen'.