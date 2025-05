Ondanks recente pogingen tot verzoening lijken India en China grotere rivalen dan ooit tevoren.

De twee landen hebben de afgelopen jaren diplomatieke steken uitgedeeld, waarbij de Chinese president Xi Jinping weigerde deel te nemen aan de opvallende G20-top van de Indiase premier Narendra Modi in 2023.

Als reactie sloeg Modi dit jaar de Shanghai Samenwerkingsorganisatie-top in Kazachstan over.

Toch kwamen de twee landen in oktober tot een moeizaam onderhandeld grensakkoord over de betwiste Ladakh-regio. Naar aanleiding van dat akkoord benadrukte het Indiase Ministerie van Buitenlandse Zaken (MEA) in december de verbeterde betrekkingen met Peking.

Maar dergelijke pogingen tot vriendschap zullen waarschijnlijk niet de escalerende conflicten in de cybersfeer tussen de twee Aziatische landen met meer dan een miljard inwoners temperen.

Virtuele oorlogen

Deze impasse is in een stroomversnelling geraakt sinds het begin van de Covid-pandemie, toen New Delhi onder Modi het conflict naar de cyberspace bracht door in 2020 een onmiddellijk verbod op 59 Chinese apps, waaronder Weibo, aan te kondigen.

Deze stap werd gezien als het openingssalvo in een voortdurende virtuele oorlog, tegen de achtergrond van het grensgeschil tussen India en China in Ladakh.

De groeiende jingoïstische debatten en discussies in de Indiase mainstream en sociale media hebben dit digitale strijdtoneel alleen maar aangewakkerd, waarbij Chinese apps werden beschuldigd van het bevatten van “onwettige inhoud” en potentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Als reactie lanceerden Chinese commentatoren hun eigen patriottische campagne en publiceerden artikelen in door de overheid beheerde publicaties die India's hyper-nationalistische narratief bekritiseerden. Ze waarschuwden ook voor gevolgen, waaronder de escalatie van de Kashmir-kwestie bij de Verenigde Naties en de mogelijke start van militaire operaties in Ladakh en Arunachal Pradesh.

Deze woordenstrijd leidde ertoe dat New Delhi verdere embargo's oplegde op populaire Chinese apps zoals TikTok, in naam van de "Make in India"-campagne, waarbij Indiase apps voor het eerst de Indiase cybersfeer begonnen te domineren.

Concurrentie bepaalt de nationale ontwikkelingsdoelen van deze twee oude beschavingen, die ooit profiteerden van handel en culturele uitwisselingen.

New Delhi ziet Peking als zijn grootste concurrent, wat de Indiase regering ertoe bracht directe vluchten naar China op te schorten, visa te beperken, journalisten uit te zetten en Chinese investeringen in India te beperken.

India heeft ook beperkingen opgelegd aan interacties tussen maatschappelijke organisaties, mediadialogen, studentenuitwisselingsprogramma's, culturele activiteiten en kunst- en ambachtsbijeenkomsten, waardoor het voor gewone Indiase en Chinese burgers moeilijk wordt om met elkaar in contact te komen.

Vóór deze gedwongen concurrentie kenden beide landen een razendsnelle opkomst aan het begin van de jaren negentig. Ze creëerden hun eigen nichemarkten in de wereld: China met halfgeleiders en India met software.

Maar gedreven door beroepsvaardigheden verdubbelde Beijing zijn inkomen per hoofd van de bevolking in vergelijking met zijn Aziatische aartsvijand. Dit heeft de vijandigheid alleen maar aangewakkerd, ondanks het feit dat de twee landen in 1993 een vredespact en in 2013 een overeenkomst voor samenwerking op het gebied van grensverdediging hebben ondertekend.

Andere kwesties

De virtuele strijd lijkt een manifestatie te zijn van diepere kwesties waarover India en China al decennia van mening verschillen, waaronder territoriale geschillen.

Ten eerste is er de militaire aanwezigheid van Peking aan de grens in Ladakh en ook in de Indische Oceaan, waar New Delhi China beschuldigt van het opereren van spionageschepen.

Peking hield zich niet in en uitte ongenoegen over India's steun aan zijn "afvallige provincie" Taiwan. De industriële reus beschuldigde New Delhi er ook van zich te bemoeien met de kwestie Tibet in 2019 door de boeddhistische leider, de Dalai Lama, onderdak te bieden, die door de Chinezen als een separatistische figuur wordt gezien.

De tegengestelde allianties van deze twee landen definiëren ook de onenigheid tussen hen. Als onderdeel van twee rivaliserende fronten steunt India de Indo-Pacific Quad, terwijl China zijn gewicht achter het Belt and Road Initiative gooit.

Als lid van BRICS—een wereldwijd front bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika—werd China indirect bestempeld als "anti-Westers" door Modi tijdens een besloten sessie in oktober.

De Indiase premier maakt zich vooral zorgen over de afnemende invloed van New Delhi in het forum, aangezien Peking en Moskou hun ambities voor wereldwijde expansie nastreven.

Kashmir-confrontaties

Maar met de ambitie om een "Vishwa Guru"—een wereldleider—te worden, weigert Modi's "nieuwe India" een tweede viool te spelen in Azië. Het land verzet zich openlijk tegen de China-Pakistan Economic Corridor in door Pakistan bestuurd Kashmir en heeft Peking's agressie in Arunachal Pradesh aan de kaak gesteld.

China daarentegen verzet zich tegen de eenzijdige beslissing van New Delhi om de dynamiek van het conflictgebied in Kashmir te veranderen.

In augustus 2019 trok New Delhi de speciale status van het betwiste Kashmir in en maakte Ladakh tot een afzonderlijk unieterritorium. China maakte bezwaar tegen deze stap en stelde dat het in strijd is met de resoluties van de Verenigde Naties over Jammu en Kashmir.

Deze wrok kwam later tot uiting aan de Line of Actual Control in Ladakh, waar het Volksbevrijdingsleger vocht tegen het Indiase leger in wat werd beschouwd als de dodelijkste confrontatie sinds de Chinees-Indiase oorlog van 1962.

Een half decennium later, nu de confrontatie aan de grens een nieuw front in Azië heeft gevormd, wil de Indiase minister van Buitenlandse Zaken zich strikt houden aan de terugtrekking uit het grensgebied.

Velen in India zien dit echter als een tactische terugtrekking nu de oorlog in Oekraïne China dichter bij India's oude defensiebondgenoot Rusland heeft gebracht. De stap van Beijing is ingegeven door de samenwerking tussen de VS en India op het gebied van marinelogistiek en ontwrichtende technologieën. Terwijl de vredesbesprekingen en diplomatieke inspanningen doorgaan, blijft de rivaliteit tussen India en China in cyberspace een belangrijk slagveld. Digitale oorlogvoering, gedreven door nationale veiligheidsbelangen en economische concurrentie, zal waarschijnlijk intensiveren, waarbij beide landen streven naar controle over cyberspace en wereldwijde invloed.

Voorlopig onderstreept de strategische verschuiving in India's benadering van China, hoewel niet drastisch, de groeiende concurrentie tussen de twee landen—een rivaliteit die voorlopig geen tekenen van afname vertoont.