Meer dan 150 valse orka's zijn gestrand op een afgelegen strand op het eiland Tasmanië in Australië, aldus de autoriteiten.

Mariene experts, waaronder dierenartsen, waren ter plaatse nabij Arthur River aan de noordwestkust van Tasmanië, volgens een verklaring van het Department of Natural Resources and Environment.

Van de 157 gestrande walvissen leken er slechts 90 nog in leven te zijn, zei Brendon Clark, een contactpersoon van het departement. Enkele uren eerder meldde het departement dat 136 walvissen het hadden overleefd.

De ontoegankelijkheid van het strand, de omstandigheden op zee en de uitdagingen om gespecialiseerd materieel naar het afgelegen gebied te brengen, bemoeilijkten de reddingsoperatie.

De autoriteiten hadden woensdag nog niet vastgesteld of een van de walvissen — die tussen de 500 kilogram en 3 ton kunnen wegen — opnieuw in zee kon worden gebracht vanaf het blootgestelde strand, aldus Clark.

“Het zou een uitdaging zijn om de dieren direct terug in de branding te brengen, en dat zou natuurlijk ook enorme veiligheidsrisico's met zich meebrengen voor ons personeel,” vertelde Clark aan verslaggevers.

“Onze experts zijn nu ter plaatse en doen alles wat ze kunnen om te bepalen welke methode kan worden toegepast om een geschikte en humane oplossing te vinden voor dit zeer uitdagende incident,” voegde Clark eraan toe.

Hij zei dat dit de eerste keer sinds 1974 was dat valse orka's in Tasmanië strandden. Destijds ging het om een groep van meer dan 160 walvissen die op een strand nabij Stanley aan de noordwestkust terechtkwamen. Strandingen in Tasmanië betreffen meestal grienden.

Clark weigerde te speculeren over waarom de groep walvissen deze keer was gestrand. De karkassen van dode walvissen zouden worden onderzocht op aanwijzingen, zei hij.

Walvissen mogelijk al 48 uur gestrand

De walvissen werden dinsdagmiddag ontdekt, en een helikopterverkenning wees uit dat er binnen een straal van 10 kilometer geen andere walvissen waren, aldus Clark.

Sommige walvissen zouden al tot 48 uur gestrand kunnen zijn geweest tegen woensdagochtend.

Jocelyn Flint, een lokale bewoner van Arthur River, zei dat haar zoon de gestrande walvissen rond middernacht had ontdekt terwijl hij op haaien viste.

Ze vertelde dat ze in de vroege ochtenduren naar de plek was gegaan en na zonsopgang was teruggekeerd, maar dat de walvissen te groot waren om te proberen ze terug in zee te brengen.

“Het water kwam steeds hoger en ze sloegen met hun staarten. Ze sterven gewoon, ze zakken weg in het zand,” zei Flint. “Ik denk dat het te laat is.”

“Er zijn kleine baby's. Aan één kant zijn er veel grote. Het is triest,” voegde ze eraan toe.

In 2022 strandden 230 grienden verder naar het zuiden aan de westkust bij Macquarie Harbor.

De grootste massastranding in de Australische geschiedenis vond plaats in dezelfde haven in 2020, toen 470 langvinnige grienden vast kwamen te zitten op zandbanken. Bij beide gelegenheden stierven de meeste gestrande walvissen.

De redenen voor de strandingen zijn onduidelijk. Mogelijke oorzaken zijn desoriëntatie door harde geluiden, ziekte, ouderdom, verwondingen, vluchten voor roofdieren of extreem weer.