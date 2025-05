Soedanese paramilitairen hebben meer dan 200 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen, tijdens een driedaagse aanval op dorpen in het zuiden van het land, meldde een advocatengroep die de oorlog monitort op dinsdag.

De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die verwikkeld zijn in een bijna twee jaar durende oorlog met de Soedanese strijdkrachten (SAF), "hebben ongewapende burgers aangevallen in gebieden zonder militaire aanwezigheid" in de dorpen Al-Kadaris en Al-Khelwat in de staat White Nile, volgens Emergency Lawyers, een organisatie die mensenrechtenschendingen documenteert.

De organisatie voegde eraan toe dat de RSF tijdens de aanval sinds zaterdag "executies, ontvoeringen, gedwongen verdwijningen en plunderingen van eigendommen" heeft uitgevoerd, wat ook heeft geleid tot honderden gewonden of vermisten.

Sinds april 2023 is Soedan verwikkeld in een brute strijd tussen de troepen van legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn voormalige plaatsvervanger, RSF-commandant Mohamed Hamdan Daglo.

De oorlog heeft tienduizenden levens geëist, meer dan 12 miljoen mensen ontheemd en wat het International Rescue Committee heeft beschreven als de "grootste humanitaire crisis ooit geregistreerd" veroorzaakt.