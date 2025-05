Het Centraal-Amerikaanse land El Salvador zal doorgaan met het aankopen van Bitcoin als strategische reserve, zo kondigde president Nayib Bukele aan.

'Dit stopt allemaal in april.' 'Dit stopt allemaal in juni.' 'Dit stopt allemaal in december.' Nee, het stopt niet, zei hij dinsdagavond op X.

“Als het niet stopte toen de wereld ons isoleerde en de meeste 'bitcoiners' ons in de steek lieten, zal het nu niet stoppen, en het zal ook in de toekomst niet stoppen,” voegde hij eraan toe.

El Salvador bezit momenteel 6.101 Bitcoin, volgens gegevens van het officiële Bitcoin Office van El Salvador.

Beperkingen met betrekking tot Bitcoin

De Wetgevende Vergadering van El Salvador wijzigde eind januari de Bitcoin-wet, waarbij de verplichting voor bedrijven om de cryptocurrency te accepteren werd geschrapt.

Ook werd de rol van de staat in het gebruik ervan beëindigd en werden verwijzingen naar Bitcoin als wettig betaalmiddel uit de tekst van de wet verwijderd.

Op 27 februari keurde het IMF een nieuwe financieringsregeling goed ter waarde van $1,4 miljard voor El Salvador, die ook beperkingen met betrekking tot Bitcoin omvat.

“De potentiële risico's van het Bitcoin-project worden aangepakt in lijn met het beleid van het IMF en met advies van het IMF aan de autoriteiten,” zei Nigel Clarke, waarnemend voorzitter van het IMF, in een verklaring.

“Voorafgaande acties omvatten juridische hervormingen die ervoor hebben gezorgd dat acceptatie van Bitcoin door de private sector vrijwillig is en dat belastingbetalingen uitsluitend in Amerikaanse dollars worden gedaan.”