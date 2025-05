TikTok is teruggekeerd naar de app stores van Apple en Google in de VS nadat president Donald Trump de handhaving van een TikTok-verbod had uitgesteld.

TikTok, dat wordt beheerd door het Chinese technologiebedrijf ByteDance, werd op 18 januari verwijderd uit de appstores van Apple en Google om te voldoen aan een wet die vereist dat ByteDance de app verkoopt of een verbod riskeert in de VS.

De populaire sociale media-app, die meer dan 170 miljoen Amerikaanse gebruikers heeft, had eerder zijn diensten in de VS voor een dag opgeschort. De service werd echter hersteld nadat Trump had verzekerd dat hij het verbod zou uitstellen.

De tijdelijke opschorting van TikTok leidde ertoe dat duizenden gebruikers overstapten naar RedNote, een Chinese sociale media-app, en zichzelf "TikTok-vluchtelingen" noemden.

Op zijn eerste dag in functie ondertekende Trump een uitvoerend bevel om de handhaving van een verbod op TikTok te verlengen tot 5 april.

Een 'warm plekje' voor TikTok

TikTok heeft al lange tijd problemen in de VS, waarbij de Amerikaanse overheid beweert dat het Chinese eigendom en de toegang tot de gegevens van miljoenen Amerikanen een risico vormen voor de nationale veiligheid.

TikTok heeft de beschuldigingen ontkend dat het op verzoek van de Chinese overheid gegevens van Amerikaanse gebruikers heeft gedeeld. Het bedrijf stelt dat de wet die vereist dat het wordt verkocht of verboden, in strijd is met de rechten van de Eerste Amendement van zijn Amerikaanse gebruikers.

Tijdens Trumps eerste ambtstermijn steunde hij aanvankelijk een verbod op TikTok, maar veranderde later van mening en beweerde dat hij een "warm plekje" had voor de app. TikTok-CEO Shou Chew was een van de aanwezigen bij de inauguratieceremonie van Trump.

Trump heeft gesuggereerd dat TikTok gezamenlijk eigendom zou kunnen worden, waarbij de helft van het eigendom Amerikaans zou zijn.

Potentiële kopers zijn onder andere vastgoedmagnaat Frank McCourt, Shark Tank-investeerder Kevin O’Leary en de populaire YouTuber Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast.