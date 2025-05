Hamas heeft opnieuw bevestigd dat de vrijlating van Israëlische gevangenen in Gaza alleen zal plaatsvinden via onderhandelingen en in overeenstemming met het staakt-het-vurenakkoord, waarbij benadrukt wordt dat Palestijnse migratie uitsluitend gericht moet zijn op Jeruzalem.

“De vrijlating van de zesde groep vijandelijke gevangenen bevestigt dat hun vrijheid alleen mogelijk is via onderhandelingen en naleving van de voorwaarden van het staakt-het-vurenakkoord,” verklaarde Hamas zaterdag in een verklaring.

De groep benadrukte dat de aanwezigheid van beelden van Jeruzalem, de Al-Aqsa Moskee en grote menigten tijdens de overdracht een hernieuwde boodschap is aan Israël en zijn bondgenoten dat deze symbolen een “rode lijn” blijven.

“Ons volk, onze natie en vrije mensen over de hele wereld zijn getuige van een moment van kracht, waardigheid en trots terwijl het verzet met succes deze eervolle uitwisselingsdeal uitvoert, wat de eenheid van ons volk en ons verzet weerspiegelt,” voegde Hamas eraan toe.

In een boodschap aan de internationale gemeenschap verklaarde Hamas: “Wij zeggen tegen de hele wereld: Er is geen migratie behalve naar Jeruzalem.”

“Dit is ons antwoord op alle oproepen tot verdrijving en uitroeiing, of die nu komen van (de Amerikaanse president) Donald Trump of zijn aanhangers in koloniale en bezettingskrachten,” voegde de groep eraan toe.

Onlangs stelde Trump voor om Gaza over te nemen, Palestijnen te hervestigen in buurlanden en de enclave om te vormen tot “de Rivièra van het Midden-Oosten.” Zijn voorstel heeft brede veroordeling gekregen vanuit de Arabische wereld en daarbuiten.

Eerder op zaterdag hebben de militaire vleugel van Hamas, de Al-Qassam Brigades, en de militaire vleugel van Islamitische Jihad, de Al-Quds Brigades, drie Israëlische gevangenen vrijgelaten—waaronder twee met dubbele nationaliteit, Amerikaans en Russisch— in het oosten van Khan Younis, in het zuiden van Gaza.

In ruil daarvoor zal Israël 369 Palestijnse gevangenen vrijlaten als onderdeel van de deal.

Een staakt-het-vurenakkoord trad op 19 januari in werking in Gaza, waarmee een einde kwam aan de genocidale oorlog van Israël, die meer dan 48.200 Palestijnen heeft gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen, en de enclave in puin heeft achtergelaten.