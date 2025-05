President Donald Trump heeft aangekondigd dat er vanaf dinsdag 25 procent tarieven zullen worden geheven op importen uit Mexico en Canada, wat een handelsoorlog ontketent met zowel de Amerikaanse buren als met Peking, die hebben gewaarschuwd met soortgelijke maatregelen te zullen reageren.

"Ze zullen een heffing moeten betalen. Wat ze moeten doen, is hun autofabrieken en andere zaken in de Verenigde Staten bouwen, in welk geval er geen heffingen zijn," zei Trump maandag in het Witte Huis.

Hij verklaarde dat er "geen ruimte meer" is voor een deal die de tarieven zou kunnen voorkomen door de instroom van fentanyl naar de Verenigde Staten te beperken. Trump benadrukte dat de tarieven bedoeld zijn om de twee buurlanden van de VS te dwingen hun strijd tegen de fentanyl handel naar de VS op te voeren.

In februari gaf Trump een uitstel van een maand nadat beide landen concessies hadden beloofd. Maar maandag stelde hij dat er "geen ruimte meer is voor Mexico of Canada" om de forse nieuwe tarieven te vermijden.

Trump kondigde ook aan dat hij een extra tarief van 10 procent zou opleggen op goederen uit China, bovenop de eerdere 10 procent die vorige maand werd ingevoerd. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden scherp na de opmerkingen van Trump.

Amerikanen bereiden zich voor op prijsstijgingen

Ingrijpende heffingen tot 25 procent zullen waarschijnlijk de toeleveringsketens voor belangrijke sectoren zoals auto's en bouwmaterialen verstoren, wat een stijging van de consumentenprijzen kan veroorzaken. Dit zou Trumps pogingen om zijn verkiezingsbeloften na te komen om de kosten van levensonderhoud voor huishoudens te verlagen, kunnen bemoeilijken.

CEO's en economen waarschuwen dat de maatregel, die meer dan 900 miljard dollar aan jaarlijkse Amerikaanse importen uit de zuidelijke en noordelijke buren betreft, een ernstige tegenslag zou betekenen voor de sterk geïntegreerde Noord-Amerikaanse economie.

De heffingen van Trump op Canada zullen naar verwachting worden toegevoegd aan andere mogelijke heffingen op hout. Sommige bouwers verwachten anekdotisch dat ze hogere kosten van $7.500 tot $10.000 per nieuwgebouwd eengezinswoning kunnen tegenkomen, aldus analisten.

Analisten van JPMorgan waarschuwden vrijdag dat de tarieven van dinsdag "een aanzienlijke nieuwe tegenwind voor de economische activiteit" zouden creëren en de consumentenprijzen zouden verhogen. Ze voegden eraan toe dat de geplande heffingen op alle drie de landen het effectieve tariefpercentage van de VS zouden verhogen tot negen procent — van 1,4 procent in 2017.

Canada en Mexico zeggen klaar te zijn om te reageren

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum verklaarde maandag dat haar land klaarstaat met noodplannen, ongeacht de beslissing die Trump neemt. "Er is constante communicatie op verschillende gebieden, zowel veiligheid als handel, en we zullen afwachten wat er gebeurt," voegde Sheinbaum eraan toe.

Mexico heeft vorige week enkele van zijn beruchtste gevangen drugsbaronnen uitgeleverd aan de Verenigde Staten in een poging de brede heffingen te voorkomen. Onder hen was een kartelleider die al tientallen jaren gezocht werd voor de moord op een Amerikaanse undercoveragent.

Hoewel Washington China heeft aangepakt vanwege chemicaliën voor de drug, hebben veel van deze componenten ook legitieme medische toepassingen, wat vervolging bemoeilijkt.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft gezegd dat minder dan één procent van de fentanyl en ongedocumenteerde migranten die de Verenigde Staten binnenkomen via de Canadese grens komt. Maar hij voegde eraan toe dat Canada "een sterke, ondubbelzinnige en proportionele reactie" zou hebben als de heffingen van kracht worden.

Canada zal klaar zijn om te reageren als Trump zijn dreiging om tarieven op alle Canadese importen op te leggen doorzet, zei minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly maandag tegen verslaggevers. Joly herhaalde het standpunt van Ottawa dat Canadese tegenmaatregelen tegen Amerikaanse importen een totaalbedrag van C$155 miljard kunnen bereiken.