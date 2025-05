De 400 jaar oude Assyrische bazaar in Mardin, gelegen in het zuidoosten van Turkije, is heropend na een uitgebreide restauratie als onderdeel van het 'Straat Gezondheid Project'.

Het project is een belangrijke stap in het behoud van het cultureel erfgoed van de regio, ondersteund en gecoördineerd door het Ministerie van Cultuur en Toerisme, samen met bijdragen van het Gouverneurskantoor, het Districts Gouverneurskantoor en verschillende andere instellingen.

Tijdens de openingsceremonie benadrukte gouverneur Tuncay Akkoyun de historische betekenis van Mardin, dat door de geschiedenis heen vele beschavingen heeft gehuisvest, en prees hij het unieke culturele en architectonische erfgoed.

Hij benadrukte dat Dargecit, een van de oudste nederzettingen van Mesopotamië, een traditie van samenleven en broederschap tussen verschillende culturen belichaamt.

'Ons cultureel erfgoed gaat niet alleen over historische gebouwen, maar ook over onze eenheid, solidariteit en gemeenschapszin,' zei Akkoyun. 'Het is onze plicht om dit erfgoed te beschermen en door te geven aan toekomstige generaties. Waar broederschap is, is vrede, en waar vrede is, kunnen landbouw, handel en toerisme floreren.'

Behoud van historische identiteit

Akkoyun merkte ook op dat de voortdurende ontwikkeling van Dargecit ertoe leidt dat meer mensen ervoor kiezen om in hun geboorteplaats te wonen, werken en te investeren. Het project vertegenwoordigt niet alleen fysieke vernieuwing, maar doet ook de eeuwenoude cultuur van handel, ambacht en gemeenschap herleven, wat kansen schept voor economische groei, toerisme en werkgelegenheid.

Hij legde verder uit dat het Straat Gezondheid Project de restauratie van het historische marktgebied omvatte, over ongeveer 600 meter langs Safa Straat, Kilic Straat, Democratie Straat en Kerk Straat.

Het werk omvatte de restauratie van 62 winkels, de sloop van acht betonnen gebouwen en de verbetering van infrastructuur, verlichting en isolatie in geregistreerde winkels. Daarnaast werden 15 niet-geregistreerde woningen in het bovenste deel van de markt verbeterd.

Kaymakam (Districts Gouverneur) Muhammed Enes Ipek benadrukte het belang van het behoud van de historische textuur en het cultureel erfgoed van het district.

Hij merkte op dat de Assyrische bazaar al eeuwenlang het hart vormt van de handel en het sociale leven in de regio.

'Ons project heeft deze unieke ruimte succesvol gerestaureerd, waarbij de historische identiteit behouden is gebleven en tegelijkertijd aan moderne behoeften wordt voldaan,' zei Ipek.